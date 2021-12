Klub poslanika Demokratskog fronta (DF) neće podržati Predlog izmjena i dopuna zakona o akcizama, najavio je poslanik tog političkog saveza, Slaven Radunović.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"Što se tiče akciza na sladolede, kakao, slatkiše i sokove to nećemo da podržimo", rekao je Radunović u Skupštini.

On je, prilikom rasprave o setu ekonomskih zakona, kazao da za to postoji više razloga.

"To je automatsko stvaranje ogromnog skoka cijena koje podrazumijeva stvaranje ozbiljne inflacije i to projektovane. Kada su u pitanju neki proizvodi kao cigarete, bukvalno selimo promet sa zvaničnih prodajnih mjesta na koljena nezaposlenih gospođa ili iza trafika, velikim i malim pijacama, jer je uvijek tako bilo do sada”, rekao je Radunović.

On je dodao i da te akcize ne treba da se podignu, jer je to “presipanje iz šupljeg u prazno”.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Branko Krvavac, kazao je da Predlog izmjena i dopuna zakona o akcizama ima velike prednosti, jer se izjednačavaju neki štetni proizvodi koji nijesu bili oporezovani i uvode se u akcizni sistem.

„Mi ne možemo da poredimo ovo povećanje sa onim iz 2017. godine, jer smo tada imali povećanje sa 22 eura na hiljadu komada na 40 eura na hiljadu komada. Sada imamo korekciju specifične akcize sa 37 eura na hiljadu komada na 47 eura na hiljadu komada“, naveo je Krvavac.

On je kazao da je jako bitan zahtjev od uvoznika i distributera da imaju predvidivu prosječnu ponderisanu cijenu.

„To je usklađivanje sa Direktivom EU, što nije korak odjednom nego predstavlja usklađivanje do 2024. godine“, rekao je Krvavac.

On je kazao da sada nema akcize na duvan za žvakanje i šmrkanje, tako da se ona uvodi.

„Vodili smo se jednom analizom Instituta za socio-ekonomske analize, koja je pokazala jako pozitivne efekte, naročito na troškove zdravstvenog sistema“, saopštio je Krvavac.

Govoreći o akcizama na alkoholna pića, dodao je da akciza na mirna vina ostaje nula eura, dok je za ostale povećanje pet centi po litru, što nije drastični skok.

„Uvodi se akciza na proizvode od plastike za jednokratnu upotebu što je vezano za zaštitu životne sredine“, rekao je Krvavac.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP), Raško Konjević, saopštio je da će Ministarstvo finansija ostati bez dodatih prihoda, ako rasprava o pratećim zakonima bude trajala još dva dana.

"Ostali ste bez akciza u iznosu od 23 miliona eura. Nemate podršku za najveću stavku na prihodnoj strani i trebalo bi da razmislite o povlačenju budžeta. Dvije važne stvari iz budžeta vam je većina makla, instrument zaduženja i najveću prihodnu stavku na koju ste računali”, naveo je Konjević.

On je dodao da će, kada se bude glasalo o zakonima o majkama, dječijim dodacima i penzijama, "na leđa" Vlade biti prebačeno još oko stotinjak miliona EUR kojih nema u budžetu.

“Vi ste se zbog prebrzog ukidanja doprinosa sami odrekli nečega što je u prethodnim budžetima bilo 160 do 180 miliona. Kako mislite vi ovo da sprovedete”, pitao je Konjević.