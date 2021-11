Premijer Zdravko Krivokapić predstavio je danas kapitalni budžet i investicioni program Vlade - Crna Gora odmah.

Premijer Krivokapić počeo je svoje izlaganje osvrćući se na stanje koje je vladalo za vrijeme bivše vlasti i da su građani tokom 30 godina "hibridnog režima" bili prisiljeni na siromaštvo.

"Da smo željeli da se ponašamo kao prethodnici, pravili bismo državu za tajkune, ljude koji su politički povezani sa organizovanim kriminalom i zaboravili običnog čovjeka", rekao je premijer.

“Ova Vlada ne kalkuliše ni politički, ni bilo kako, no gradi Crnu Goru da bude mjesto iz koje se neće odlaziti, a mnogi će se vratiti koji su već otišli”, poručio je premijer.

Krivokapić je dodao da će projekat "Crna Gora odmah!" cilj podići kvalitet života svih građana.

Za kulturu je kapitalnim budžetom predviđeno 7.77 miliona, za državnu upravu 9.1, za sport gotovo 4.9 miliona, a za ekologiju nešto više od 14 miliona eura.

Premijer je takođe dodao da je kapitalnim budžetom predviđeno 248 miliona, tačnije nešto više od 11 odsto ukupnog budžeta.

"To je rekord za Crnu Goru, ako izuzmemo dio koji se odnosi na auto-put. Imamo 302 projekta, od toga je potpuno novo 117 projekata".

Put Smokovac - Mateševo, kako je naglasio, će biti građevinski završen u roku, kazao je Krivokapić. Takođe, ocijenio je da je put od Nikšića do Plužina "najveće zastiđe Crne Gore".

"On bi trebalo da bude brza magistrala koja će obezbijediti najbrži put od Sarajeva preko Foče, do Tirane."

Krivokapić je, govoreći o autoputu Bar - Boljare, iznio i niz kritika o predviđenom planu izgradnje.

Govoreći o tri ključna saobraćajna pitanja, rekao da će Vlada za put Mateševo - Boljare naći kredit

"Za Jadransko-jonsku magistralu najvjerovatnije smo dogovorili način realizacije, a za treći dio od Sarajeva do Tirane postoji velika vjerovatnoća da dobijemo sredstva EBRD i krećemo u realizaciju tog puta"

On je predstavio plan programa po regijama i kazao da su željeli poručiti da je sjever za njih najznačajniji.

Za sjever Crne Gore predviđeno je 113 projekata vrijednih 76,7 miliona eura, za centralni 109 projekata vrijednosti 60.5 miliona, a na jugu su planirana 73 projekta vrijedna 26.7 miliona.

"Razlog je što je južni region razvijeniji nego sjeverni i opredijelili smo se za balans", istakao je premijer.

Krivokapić je, govoreći o odgovoru na energetsku krizu, naglasio da je neophodno iskoristiti potencijale.

"Bićemo nezavisni od onoga što je karakteristika ostatka u našem regionu. To podrazumijeva da pod hitno treba graditi HE Komarnica. Vjetroelektrana Gvozd, Brajići, solarna na Briskoj gori, Veljem brdu... Ali, ako nemate stabilan energetski izvor, koji je zasad samo TE Pljevlja, sve ostalo zavisi od prirodnih događaja."

Stabilnost može sigurno da obezbijedi HE Komarnica, ako bi bila reverzibilna elektrana, istakao je on.

Na pitanje MONDO portala za put preko Semolja, i zašto decenijama taj put niko ne pominje, a njime bi Durmitor bio vezan sa autoputem, premijer je u svom izlaganju pomiješao pomenuti pravac sa putem Nikšić - Šavnik.

Kada je riječ o tome šta će biti sa projektima koji su kasnili ove godine, kao što je Bulevar Veljka Vlahovića na Starom aerodromu u Podgorici, Krivokapić je kazao da postoje brojni projekti koji kasne.

"Mi smo imali zatečeno stanje i kad pogledate investitora koji nema kredibilitet da izvede nešto, kako da od njega očekujete da to izvrši u roku koji je dat? Osnov svega su izvođači koji će raditi najkvalitetnije u najkraćem mogućem periodu."

Napomenuo je da u Crnoj Gori postoje "naručeni izvođači".

"Samo određene uzdižemo u nebesa, a druge gušimo. Kakva je to priča o konkurenciji", upitao je Krivokapić.

Govoreći i eksploataciji šljunka iz Morače, rekao je da svaka tri minuta jedan kamion "sa Bemaks tablicama" ide od šljunka do "mjesta odlaganja, da bi na taj način zavarao trag."

"Preračunajte da taj jedan kamion košta 300 eura, pa će vam biti jasno o kakvoj se zloupotrebi radi. To je najveća zloupotreba prirodnih resursa u Crnoj Gori, mislim da šume još možda tu možemo gledati slično."

Dodao je da se ne radi samo o Morači, već da su sve rijeke u sličnoj situaciji.

Rekao je da je na Vladi raspravljano da se mora doći do zajedničkog odgovora.

"Do sada je bilo pojedinačno, ode inspektor pa se vrati ili ne smije da ode. Imate policiju koja kasni dva sata. Policiju na licu mjesta koja ne vidi da je tovar prošao. Imate drugu inspekciju koja ne smije da se pojavi tamo. Zašto o tome ne pričamo? To su teme koje više zaslužuju pažnju. Zašto se neko od nekoga plaši? Plašite se od lopova, kad je to bilo u Crnoj Gori".

Na pitanje zar nije policija u nadležnosti, Krivokapić je rekao:

"Pošaljete policiju, prijavite to, ona dva sata namjerno kasni. Zašto, pitajte direktora policije".

Na pitanje novinara kada će biti izgrađena bolnica u Podgorici, da će je graditi u "najkraćem mogućem periodu".

"Čeka se najbolji projekat i najbolja lokacija", rekao je predsjednik Vlade.

Krivokapić je najavio, između ostalog, završetak radova na novom objektu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, za šta su kapitalnim budžetom predviđena tri miliona eura.

Za završetak gradnje fudbalskog stadiona na Cetinju predviđeno je 2.23 miliona eura.

On je prikazao grafik na kojem je u kapitalnom budžetu skoro 169 miliona predviđeno za saobraćaj, 8.78 miliona za za zdravstvo, nešto više od 16 miliona za obrazovanje. Za socijalu je opredijeljeno 1.15 miliona a za turizam 2.38 miliona eura.

Krivokapić je sao saopštio da Crna Gora, ranije predstavljenim programom "Evropa sad", kojim je planirano da prosječna zarada do kraja 2025. bude 1.000 eura, "postaje Poljska" u centralnom dijelu Evrope, a stvaraju se preduslovi da ne budu oštećeni ni poslodavci.

Prezentacija se održava u Muzičkom centru, gdje prisustvuju i brojni ministri kao i državni sekretari.

Prema Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za narednu godinu izvorni prihodi iznose 1,97 milijardi eura od čega porezi i doprinosi 1,8 milijardi eura.

Izdaci iznose 2,17 milijardi eura, od čega tekuća budžetska potrošnja 1,92 milijarde, a kapitalni budžet 248 miliona eura.