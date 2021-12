Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je izviđaj povodom sumnji u zakonitost ugovora između Montekarga AD, kompanija čiji je vlasnik nikšićki biznismen Veselin Pejović i povezane firme Metal Investments Limited iz Hong Konga.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Potvrdu da je postupak u fazi izviđaja Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) je dostavio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

Kompanija Metal Investments Limited iz Hong Konga povezuje se sa Milanom-Milem Sekanićem, koji živi i radi u Londonu, i koji je u Velikoj Britaniji bio suvlasnik firme sa Veselinom Pejovićem. Pitanje firmi i partnera Pejovića u Londonu pokrenuo je nedavno potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović.

Prema dokumentaciji koju je dobio Portal RTCG, Ministarstvo kapitalnih investicija dostavilo je SDT-u informaciju 31.marta ove godine o mogućim krivičnim djelima prilikom ugovaranja, mjerenja i utovara rude boksita u vagone preduzeća Montekargo AD u Nikšiću, prevoza rude prugom do Bara, ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja i imovine željezničkih firmi. Sve to, kako se tvrdi, u aranžmanima sa firmama Uniprom, Uniprom metali i Metal Investments Limited iz Hong Konga.

Postoje, po Informaciji iz MKI, navodi o zloupotrebama tokom realizacije ugovora i željezničkog prevoza rude boksita od Nikšića do Bara. Pomenut je Veselin Pejović, vlasnik Uniproma, obzirom da se radi o poslovnim aranžmanima za potrebe njegovih firmi.

"Pretovaranje vagona rudom boksita i ranije je bila praksa, i u prethodnom periodu ugrožavala se bezbjednost željezničkog saobraćaja, pa je zbog toga moguće dolazilo do štete na sredstvima preduzeća. Odbor direktora i kontrol Montekarga procjenjuju da je zbog pretovaranja rude maltene svaki deseti voz za Uniprom metale i Metal Investments Limited bio besplatan. Procjenjuju da su samo u 2020.godini 73 od 735 teretnih vozova iz Nikšića za Bar ovom klijentu bila besplatna, a da je izgubljeni prihod, odnosno šteta za preduzeće 308.790 eura", navodi se u Informaciji koju je MKI dostavio tužilaštvu.

Ukazano je da je 5.februara smijenjen Muradif Grbović sa mjesta izvršnog direktora a da je prije njega funkciju izvršnog direktora obavljao Milivoje Pavićević, koji je i potpisao prve ugovore o prevozu rude.

Pritom su iskazane ozbiljne sumnje da se tovari rude od strane pošiljaoca uopšte ne vagaju, te da se stalno utovara više do dozvoljene granice. Montekargo je uz to evidentirao problem pretega na vozovima za prevoz rude od Nikšića do Podgorice, kojim se ugrožava bezbjednost željezničkog saobraćaja, o čemu je dopisima upoznat i Pejović.

Šteta na vagonima tokom 2020.godine, usljed prekomjerenih utovara, procijenjena je na 30.000 eura.

Navodi se da Monetkargo ima potraživanja prema firmama Uniprom metali i Metal Investments Limited iz Hong Konga. Prema Metal Investments Limited na dan 23.mart 2021.godine potraživanje je, uz ono što je tek trebalo da dospije, 739.880 eura. Navedeno je da Montekargo ima potraživanje od Uniprom metali u iznosu od 109.880 eura.

Zaključeno je da se ukupni gubici preduzeća tokom prethodne tri ipo godine procjenjuju na oko pet miliona eura.

"Problematičnost ugovaranja poslovnog odnosa sa firmama Veselina Pejovića tokom direktorskog mandata Grbovića ogleda se i tome što je Montekargo ovom klijentu konstantno snižavao cijene usluga a 2018.godine dozvolio da nagomilane obaveze (dug) Uniproma preuzme firma Metal Investments Limited iz Hong Konga što u slučaju raskida ugovora ili spora željezničku kompaniju može dovesti u veoma nezavidan položaj, sa slabim izgledima da u dogledno vrijeme naplati potraživanje", piše u Infiormaciji MKI dostavljenoj tužilaštvu.

Informaciju je potpisao ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić.