Predsjednik poslaničkog kluba Demokratskog fronta Slaven Radunović kazao je danas u Skupštini da će posalnici iz tog kluba glasati za program Evropa sad, iako je kako je rekao to hazarderski potez.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Mi smo oredlopžili da minimalna zarada bude 650 eura. Sramota je da građanin od svoje plate ne može da prehrani porodicu. Minimalna potrošačka korpa nije realna i manje je od realnog. Ali, zašto je sve ovo sumnjivo i čudno. Kad su se Vladi tresle noge ministri Jakov Milatović i Milojko Spajić su ponudili građanima ono što ne rade ozbiljni ljudi. Ponudili su nadu da će se nešto desiti čarobnim štapicem. Odjednkm isti oni kažu da može 450, a nije moglo ranije 260 eura kada smo predlagali povećanje. Nije bilo moguće dječiji dodatak za svu djecu nego samo do šest godina. Ovo je hazarderski potez. Ko će biti kriv ako ne budu mogle da se isplate penzije. Hoće li ljudi koji će vec tada biti smijenjeni. Došli s aktovkom i otišli s njom”, kazao je Radunović.

Kako navodi, neodgovorni potez doveo je do pometnje i krize, neodgovorni ljudi su ovo uradili.

“Mi smo dovedeni do toga da ne glasamo i birači budu nezadovoljni ili da glasamo i da dovedemo u pitanje ekonomiju. Pobijedio je Spajić politikom nedostojnih ljudi igrajući se položajem sirotinje u Crnoj Gori. Građani su od nas tražili da glasamo. Ali da znate, ne prihvatamo odgovornost za ovo. Ova zemlja se mora zaduživati za osnovne stvari. Svjesni smo toga da svaki građanin koji glasa DF se nada da ćemo pritisnuti dugme učinićemo to. Ali zato ova Vlada nema našu podršku”, zaključio je on.