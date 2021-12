Demokratski front (DF) podržaće povećanje minimalne zarade i sve što bude vodilo ka povećanju životnog standarda, ali će jasno reći kakvi su rizici i kakve su sumnje, kazao je u intervjuu za Parlamentarni kanal Javnog servisa šef kluba poslanika DF-a Slaven Radunović.

On je rekao da narod očekuje od DF-a da podrži povećanje minimalne zarade i da oni nijesu nikada iznevjerili očekivanja naroda, ali da moraju upozoriti da je u pitanju avanturizam sa sumnjivim političkim namjerama.

Kako je rekao Radunović, u posljednjih godinu i tri mjeseca napravljen je veliki napredak u parlamentu.

"Nema više te klasične podjele na vlast i opoziciju, nijesmo više toliko ušančeni. U samoj vlasti imamo toliko raznorodne stranke i programe, pa su diskusije često unutar većine žešće nego što su bile prema DPS-u. Sve više se čuju različita mišljenja. Kada bi DPS bojkotovao i napustio parlament, diskusije unutar skupštinske većine bi bile takve da se to ne bi puno osjetilo", naveo je Radunović.

On je istakao da anketnih odbora u parlamentu sada nema, ali je bilo puno saslušanja, mnogo više nego u ranijim sazivima.

"Anketni odbori treba da budu formirani zbog nekih važnih događaja, posebno ako se dođe do nekih novih dokaza i saznanja o tim događajima. Mi dosad nijesmo imali puno velikih akcija, oko toga nisam saglasan sa potpredsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem. Oduzeto je 1,4 tone droge u avgustu, to je zanimljiv događaj, jer se ne zna je li to uspjeh ili skandal. Poenta je bila da se uhvate pravi kupci i distributeri, a izgleda da je brzopletom akcijom to osujećeno", kaže Radunović.

On navodi da je DF-u prihvatljivo da se formira Anketni odbor za slučaj "Možura", jer to, kako je naveo, jeste važan međunarodni slučaj.

"Pritom, sin pokojne novinarke sa Malte nudi neke informacije koje policija i tužilaštvo u Crnoj Gori nemaju, pa to može da bude prilika za zanimljivu raspravu", ocijenio je Radunović.

Sagovornik Parlamentarnog kanala ocjenjuje da će aferu "Pandora papiri" rješavati novi vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca. On navodi da će pare izaći na vidjelo kada bude ozbiljne istrage.

"Ako ne bude drugog načina, time će se baviti Skupština Crne Gore", naglašava Radunović.

Napominje da su u Frontu saglasni da partijski kadrovi ne mogu u Tužilački savjet, ali, kako kaže, kandidat o kome se vode razgovori uopšte nije partijski kadar. Radunović ističe da je to advokat Nikola Bulatović, koji nikada nije bilo član ni DF-a ni SNP-a.

"Najbitnije je ko će da bude izabran u Tužilački savjet i da li će postupati u skladu sa očekivanjima građana. Kandidata ima dosta, ali osim Bulatovića nijedan za koga mogu da budem tako čvrsto ubijeđen da će odgovoriti izazovima koji su pred njim. Mislim da je važnije da dobijemo kvalitetan Tužilački savjet nego inat", podvukao je Radunović.

Smatra da se svijećom unutar tužilaštva ne mogu naći kadrovi koji bi se borili protiv korupcije i hapsili DPS funkcionere, jer su u najvećem broju u institucije sistema birani DPS-u poslušni kadrovi.

"Velika greška bi bila da izaberemo nekoga ko će da štiti interese porodice Đukanović, i još da ispadne da smo ga mi izabrali", ukazao je Radunović.

Kaže da neodazivanje Vladinih zvaničnika na pozive za sjednice i saslušanja u parlamentu nije primjereno.

Radunović je rekao da Crna Gora od 2017. godine nije napravila nijedan ozbiljan pomak u pregovorima sa EU, jer je "klauzula balansa" bila paktično aktivirana.

"Ostaje pitanje napretka u poglavljima 23 i 24, i zavođenje vladavine prava, ali i poglavlje 27, koje se tiče životne sredine. Tu će biti potrebna ozbiljna ulaganja", ukazao je Radunović.

Govoreći o odnosima u vlasti o zahtjevima da se izabere nova vlada, Radunović je naglasio da je dominantno u vladajućoj većini zaključak da postojeće stanje nije održivo. Smatra da partije u vlasti mogu da budu privremeno zadovoljne učinkom nekog ministarstva, ali generalno, ovakvo stanje niie održivo.

"Ono što su građani očekivali, od toga nema ništa, najblaže rečeno, avanturizam u sferi finansija je, takoreći, davanje lizalice gladnom djetetu. Mnogi ljudi kad im se ponudi skok sa 250 na 450 eura plata, nijesu u stanju da razluče šta je pozadina toga, a pozadina je čisto populistička, te da se sačuva fotelja ministra Spajića, koja je uzdrmana. Nijesmo mi rekli da to nije moguće, moguće je tako podići platu, ali samo uz ozbiljan privredni rast. To su i rekli iz MMF-a, kad su analizirali ovaj program. Dakle, to treba sprovesti u više faza, da se prvo obezbijede prihodi, pa da se dijeli novac", pojasnio je Radunović.

On kaže da ovo pitanje može da napravi veliki raskol u vladajućoj većini, jer kockarski pristup nije dobar.

"Demokratski front nije nikada izdao narodna očekivanja. Mi ćemo tokom diskusije o budžetu objasniti sve, apsolutno sve. Predložili smo, ako je čarobni štapić jedini način da se dođe do 450 eura da ne bude toliko nego 650, što je minimalna potrošačka korpa. Kazaćemo koliko je sumnjivo i rizično, ali na kraju, glasaćemo za predlog. Naši birači, naši glasači, insistiraju na tome, uz obrazloženje da se proba. A ja upozoravam da može biti ozbiljnih posljedica i da DF ne preuzima nikakvu odgovornost", kazao je Radunović.

On smatra da se radi o velikoj prevari, da je cilj da se nakon tri ili četiri plate naprave neki izbori, a onda će se vidjeti da oni ne mogu da ispune obaveze koje su preuzeli budžetom i programima.

Kako kaže, onda će ići na rebalans, ali ostaje četiri godine za peglanje političkih gafova.

"Vezano za podršku koju sam najavio, govorio sam o povećanju minimalne plate, ali oko drugih stvari podržaćemo samo ono što građanima donosi poboljšanje standarda. Sve što je Milojko Spajić zamislio da dodatno optereti ojađene preduzetnike i da uništava privrednike, to nećemo podržati. Nije dobro da dođemo u situaciju da tjeramo investitore, kojima je obećano da će porez na dobit biti devet odsto, a sad se diže na 15 odsto", kazao je Radunović.

On kaže da DF neće razočarati svoje ljude, ali neće podržati povećanje opterećenja.

"Neka Spajić isplaćuje plate ako može iz ovog budžeta i ovog privrednog ambijenta koji sad imamo, a zaduživanja i da živimo od kredita, kao za vrijeme druga Tita, od toga nema ništa", navodi Radunović.

On je rekao da se olakšanje osjeća među Srbima u Crnoj Gori nakon promjene vlasti prošle godine, ali ističe da je potrebno raditi još, posebno na stvaranju uslova za ravnopravnost svih koji ovdje žive.

"Kada se izborimo za ravnopravnost, a blizu smo toga, onda moramo da mislimo i o svemu drugome", naveo je Radunović.