Opasne su poruke da je DPS nekog iz parlamentarne većine pokušala da potkupi, kaže poslanik DPS-a Nikola Rakočević. Slaven Radunović iz DF-a smatra da je ta priča najobičniji blef.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

“Tvrdili smo da postoji većina za inicijativu, jer se većina onih u vlasti odredilo prema tome da li podržavaju Vladu i da li misle da radi dobro svoj posao. Vrlo su opasne poruke koje je dio parlamentarne većine kako smo mi nekog potkupljivali, sa nekim pregovarali” kazao je Rakočević u emisiji “Naglas” na RTCG.

“Smatramo da je interes države da se dođe do one većine parlamentu, šire većine, koja može da riješi bolna pitanja i otkoči evropski put Crne Gore. Smatramo da nakon inicijative vlasti za skraćenje mandata postoji bolje rješenje da se dođe do većine. Naš interes je da dođemo do većine u parlamentu koja će podrazumijevati 40 poslanika opozicije i jedan broj poslanika u vlasti koji Crnu Goru doživljavaju evropskom, građanskom i multietničkom državom. Vidjećemo da li ćemo imati nove izbore ili ćemo praviti novu evropsku platformu koja treba da vodi Crnu Goru. Prije ili poslije izbora to je jedini način da Crna Gora krene naprijed”, smatra poslanik DPS-a.

Poslanik DF-a Slaven Radunović smatra da niko nikome nije nudio pare.

“I da nije bilo nikakvih pokušaja da se kupi neki poslanik. Najobičniji blef našeg dugogodišnjeg protivnika”, rekao je Radunović.



Potpredsjednik GP URA Goran Đurović kaza je da ta partija podržava Vladu.



"Nas uvijek neko naziva izdajnicima, kada god donesemo neku odluku. Kada smo branili Srbe bili smo dobri, a Dritan Abazović je bio dobar Albanac, a kada smo glasali zajedno sa DPS-om onda smo izdajnici", kazao je Đurović.



"Jasno je kao dan da URI smetaju autentični predstavnici Srba, najviše koga simpatiš Srbi je baš Dritan Abazović", kazao je Radunović.



Ivan Vujović iz SDP-a kazao je da je poslednjih godinu dana "šizofrena situacija" u parlamentarnoj većini.



"Nijedno pitanje koje podrazumijeva dijalog nismo riješili. Nema širokog koncenzusa oko važnih pitanja, nema kvalifikovane skupinske većine, gedamo se preko n, to je odgovornost vlasti", kazao je Vujović.



Poslanik Demokrata Momo Koprivica kazao je da DPS može samo da se nada Deda Mrazu, jer samo "tu mogu nešto da proslave".



"Samo onaj ko je spreman da vam se proda može s vama.Narod odlučuje ko će se uzdići, a ko marginalizovati. Narod je rekao svoje. DPS e demokratskim putem ne može vratiti na vlast", kazao je Kopivica.



On je rekao da godina nije izgubljena.



"Evo i na RTCG se kritikuje vlast, to ranije nije bilo. Vrijeme je da realzujemo interese građana, da vršimo vlast četiri godine, vrijeme za izbore, a ni birački spisak nijepročišćen. Mi Vladu ne ucjenjujemo, rekonstrukcija Vlade je najbolje i ajlakše rješenje", rekao je Koprivica.