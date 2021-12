Prihodi ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića za devet mjeseci 2019. godine su iznosili 201.905 dolara, odnosno mjesečno 22.433.

On je to objavio na Twitteru nakon što je ranije danas na konferenciji Mreže za istzraživanje nevladnog sektora MANS istakao da smatra da bi trebalo objavljivati podatke o porezima koje plaćaju kompanije, te da o tome treba pokrenuti javnu raspravu jer to nije praksa u svim zemljama.