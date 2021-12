Ministar finansija sa državnim sekretarom razara Budžet, poručio je lider PzP-a Nebojša Medojević. On je ministra finansija i socijalnog stranja optužio i za korupciju.

Kazao je da 11 miliona eura nije isplaćeno subvencija poljoprivrednim proizvođačima.

On je istakao da Spajić formira svoju političku partiju, i da će ucjenjivati poljoprivredne proizvođače, da glasaju za njega, da bi im isplatio ono što je obaveza države.

Nebojša Medojević ja kazao da je Spajić "najkorumpiraniji ministar", i istakao da u njegovom resoru nije raspisan nijedan tender. Istakao je da se Spajić umjesto tendera odlučio za neposredne dogovore, i to za veliki novac građana.

"Pokazao je nedostatak političke neodgovornosti jer ne želi da javno izađe pred javnost i da raspravimo o njegovom planu. Svaki ministar bi to prihvatio. Očigledno se plaši da otvorimo neke teme koje njemu ne odgovaraju, a to je jako zabrinjavajuće i ignorantsko ponašanje prema javnosti. Ima nedostatak argumenata, a zapravo je najkorumpiraniji ministar u Vladi. Kad nekom date posao od četiri miliona eura, on vam se lično zahvali, nekim procentom", poručio je Medojević.

On je podsjetio i da Vanja Ćalović-Marković kada je govorila o korupciji nije rekla ništa o činjenici da Ministarstvo ne raspisuje tenedere, nego višemilionske poslove dogovara neposrednim pogodbom.

"On voli da radi tajno i organizovano i taj rad mu donosi lične profite", kazao je Medojević.