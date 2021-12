Crna Gora je, za samo godinu rada Vlade i Ministarstva finansija i socijalnog staranja, od ivice bankrota i ekonomskog dna, po padu od 15,3 odsto, dovedena do društva evropskih lidera po rastu ekonomije između 13 i 14 odsto, saopštio je resorni ministar Milojko Spajić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Dosadašnji rezultati dali su nam mogućnost da ponudimo istorijsku reformu na koju je Crna Gora čekala decenijama. Evropa sad je održiv i realan program za bolji život u državi i predlog budžeta će podržati svako ko misli dobro građanima”, rekao je Spajić u poruci povodom godišinjice rada resora na čijem je čelu.

On je podsjetio da su od turističke sezone za devet mjeseci ostvareni prihodi od oko 700 miliona eura umjesto za godinu, da je došlo je do smanjenja duga države i deficita budžeta za deset mjeseci do jednog od najnižih u Evropi od 1,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), da je mjesecima ostvarivan suficit budžeta i finansijski omogućeno uvođenje dodataka za svu djecu do šest godina.

Spajić je poručio da Crna Gora nezaustavljivo ide putem Evrope - sad, te da Ministarstvo finansija isključivo i samo rezultatima govori da je vječna Crna Gora.

“Da smo prije godinu rekli da ćemo imati najveći rast BDP-a, najmanji deficit u Evropi, dodatak za svu djecu do šest godina, ispunjen plan prihoda sezone već nakon devet mjeseci, nivo duga/BDP kao Njemačka ili Austrija, ili najveći suficit u jednom mjesecu ikad - ne biste nam vjerovali. I ja razumijem to, dugo su vas lagali“, saopštio je Spajić.

On je poručio da se ova Vlada neće tu zaustaviti.

„Program Evropa sad podići će standard naših građana, smanjiti sivu ekonomiju, povećati atraktivnost Crne Gore kao investicione destinacije, dati jednake šanse svima za razvoj i pružiti mladima budućnost ovdje i sad”, kazao je Spajić.

On je poručio da će povjerenje u Ministarstvo finansija i Vladu obezbijediti minimalnu zaradu od 450 eura, prosječnu zaradu od 700 eura, najveće povećanje plata zdravstvenim radnicima ikad i to na fiskalno održiv način.

“Da ne zadužujemo našu djecu, već da ih razdužujemo, kao ove godine”, dodao je Spajić.

On je podsjetio da je, između ostalog, obezbijeđeno i finansiranje besplatnih udžbenika za sve osnovce, hedžing aranžman za zaštitu duga za auto-put od valutnog rizika sa uštedom od četiri miliona na prvoj rati otplate kineskog kredita, koliko se očekuje za narednu ratu, te povećana transparentnost javnih finansija.

„Uz objavljenu kompletnu dokumentaciju za emisiju euroobveznica i dokumentacije za hedžing aranžman po zahtjevu, Ministarstvo je uvelo mjesečnu objavu potrošnje iz državnog trezora, pored redovnih izvještaja, kao i donosilo rješenja o ukidanju određenog stepena tajnosti sa dokumentacije koja je u nadležnosti ovog resora“, naveo je Spajić.

On je kazao da predstoji još mnogo posla u nastavku rada za uspostavljanje države socijalne pravde, a slijedi i penziona reforma za poboljšanje statusa penzionera, posebno sa najnižim primanjima.