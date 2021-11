Jedan od najvećih boksera u istoriji i višestruki šampion u apsolutnoj kategoriji Majk Tajson (55) imao je polne odnose prije svojih mečeva za titulu, kako bi se opustio. To tvrdi njegov bivši telohranitelj i lični vozač Rudi Gonzales.

Izvor: Profimedia/AFP Photo

On tvrdi da Tajson nije bio probirljiv kada su partnerke u pitanju.

- Jedna od najvećih Majkovih tajni bila je ta da bi morao da ima odnose u svlačionici prije borbe. Morao je to da uradi, kako bi se riješio viška energije. Moj zadatak je bio da pronađem djevojke i dovedem mu ih u svlačionicu - otkrio je Gonzales za engleski list "San" i dodao:

- Majk bi mi samo rekao: "Ako ne budem imao seks, ubiću ovog lika u ringu, odmah". Uradio mi to za minut, odradio, udario sebe po vratu i rekao: OK, ovaj momak će večeras ipak da preživi. Njegov najveći strah bio je da će nekoga ubiti u ringu jer je znao da to može da učini. Seks je bio njegov način da se oslobodi silne snage i opusti.

Tajson je često puta umio da u svlačionici iznenada brizne u plač.

- Imao je i problem s anksioznošću. Bio bi očajan i zabrinut, imao napade panike zbog čega se osjećao loše. Plašio se da ga ne zatvore ili da završi u starom kvartu ako ne bude dobar u boksu - rekao je Gonzalez.

Majk Tajson vladao je kao neprikosnoveni šampion u teškoj kategoriji od 1987. do 1990. godine. Uhapšen je i osuđen na šest godina zatvora 1992, ali je poslije tri godine pušten na uslovnu slobodu. Poslije toga se sa manje uspjeha vratio u ring, a penzionisao se 2005. godine.