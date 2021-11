Džiu džicu reprezentacija Crne Gore drugi takmičarski dan Svjetskog prvenstva za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore u Abu Dabiju završili su sa pet medalja - po jednom zlatnom i bronzanom i tri srebrne srebrne.

Izvor: Facebook

Zlatnu medalju osvojila je kadetkinja Vedrana Praščević u borbama, do 52 kilograma.

Srebrni su bili kadetkinja Kristrina Radosavović (do 63) i mklađi seniori Mladen Bojanović (do 85) i Krsto Radulović (do 94).

Bronzano odličje osvojio je Duo clasik par Filip Pešić i Stefan Vukotić u seniorskoj konkurenciji.

Crnogorski reprezentativci u petak su osvojili osam medalja - jednu zlatnu, dvije srebrne i pet bronzanih.

Sjutra, trećeg takmičarskog dana na šampionatu u Abu Dabiju od crnogorskih reprezentativaca nastupiće u seniorskoj konkurenciji u borbama Selma Ličina (do 63), Krsto Radulović (do 94) i Dejan Vukčević (preko 94).

Nastupiće duo mix parovi Nina Bogićević – Andrej Kaljević u konkurenciji kadeta i juniori Andrej Kaljević – Ljubica Nikčević.

Selektor reprezentacije Ašanin Miloš kazao je da je je i poslije drugog takmičarskog dana više nego zadovoljan nastupom crnogorskih reprezentativaca.

"Četiri finalna meča od kojih je jedan rezultirao zlatnom medaljom, tri srebrnom i osvajanjem bronzane medalje, govori, da su naši takmičari opravdali naša očekivanja. Pored izvanrednog rezultata reprezentacija je pokazala i odličan timski rad i požrtvovanost u predstavljanju svoje Zemlje na najvećoj sportskoj smotri", rekao je Ašanin.