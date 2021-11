Od ishoda njegove tužbe mnogo toga će zavisiti!

Izvor: Profimedia

Veliki skandal preti da sruši ceo jedan sport! Ragbi se guši u skandalima vezanim za zdravlje što sadašnjih što bivših igrača.

Sada je nekadašnji ragbista reprezentacije Novog Zelanda Karl Hejman posle dijagnostikovane demencije sa 41 godinom tužio Svetsku ragbi federaciju.

On je godinama imao konstantne glavobolje i sada tuži svetske ragbi čelnike jer nisu ništa učinili da zaštite zdravlje igrača. On se pridružio tužbi velikog broja bivših razbista.

Hejman je završio karijeru 2015. godine, a sada je otkrio detalje svojih tegoba.

"Nekoliko godina sam mislio da ludim. To sam zaista pomišljao jer sam imao konstantne glavobolje i mnoge stvari koje nisam mogao da razumem su me mučile", istakao je on.

Hejman je zbog zdravstvenih probloema i nemogućnosti da ih reši imao problema sa alkoholom, a posle karijere koju je proveo u francuskom Tulonu dospeo je i u zatvor zbog nasilja u porodici.

Ostaje da se vidi šta će biti rezultat tužbe, ali sve su veći pritisci na ragbi tela da na neki način promene svoje sportiste. Da li je to promena pravila, kalendara, bolja zdravstvena zaštita, videćemo.

Ako Karl Hejman dobije svoju borbu na sudu, velike promene su neminovne.