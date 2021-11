Novak se naljutio na stanje u tenisu u posljednjih nekoliko mjeseci.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković se vratio poslije skoro dva mjeseca na teren, međutim sve vrijeme je bio prisutan u medijima, iako je želio da se pritaji i odmara sa svojom porodicom, a sve zbog vakcinacije i Australijan opena.

Za sada stoji da će samo vakcinisani teniseri moći da igraju u Melburnu, političari su odmah u to upleli Đokovića koji ne želi javno da govori o privatnim stvarima, pa je rekao da će se odluku o učešću donijeti tek kada Australijan open zvanično odluči. Ipak, sve ovo ga pogađa, otkrio je u razgovoru sa srpskim novinarima u Parizu.

"Ne čitam novine ni po aplikacijama ni štampana izdanja, ne gledam ni vijesti na TV-u već nekoliko godina. Ipak, zbog prisustva na društvenim mrežama, dođem do tih informacije koje se provlače kroz medije", rekao je Đoković.

"Ne mogu da kažem da me ne pogađa - čovjek sam, imam emocije, i naravno da mi je stalo... Koliko god da mi je stalo da zastupam prave vrijednosti, da se borim za pravdu i za istinu, toliko mi je i stalo šta generalno ljudi misle o meni. Ne zavisi mi život od toga, jer znam ko sam i šta sam, trudim se da živim život po pravim postulatima. Da griješim, griješim, ali pogađa me nepravda i kada se šire laži".

Srpski teniser ističe da ga sve to "ne pogađa ni blizu kao ranije", jer je navikao od domaćih do svetskih medija da ga "načepe", međutim smeta mu što se širi propaganda.

Izvor: Profimedia

"Stvara se jedna propaganda, uvučen sam u sve to na osnovu nečega što sam ranije govorio. Sistem informisanja je otišao u pravcu koji više nije onaj koji je osnova za novinarstvo. Slobodnog novinarstva i informisanja je sve manje. Sve se više kontroliše iz jednog ili dva izvora, pa se širi propaganda koja odgovara eliti ili određenoj grupaciji ljudi. Sigurno da me pogađa, ali to me neće spriječiti da se zalažem za stvari za koje smatram da su ispravne", objasnio je Novak i dodao da je to nešto s čim mora da se nosi jer je poznata ličnost.

Ističe da pažnja može da donese dosta dobrih stvari, ali stavlja i dodatno breme jer utiče na omladinu koja se ugleda na njega, dok se od njega očekuje i da daje mišljenje o temama koja se ne tiču samo tenisa.

"Ja sam se trudio da se držim podalje od svega, ali ponekad kad osetim da nešto želim da podijelim, to i učinim. Neko sam ko se drži principa, životnih vrijednosti, ljudskih prava... To je dosta zloupotrebljeno u prošlosti", objasnio je Đoković koji je ponovo istakao da neće pričati o Australiji do zvanične odluke.

"Želim da završim godinu kao broj jedan, imam dobru priliku za to, a najviše me motiviše Dejvis kup".