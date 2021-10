Biti Ironman (gvozdeni čovjek) mnogo je više od titule. Biti Ironman pomjeranje je svih granica – ljudskih, sportskih, psiholoških. Biti Ironman je sinonim za fizičku, ali prije svega mentalnu snagu i obje su ključne u disciplini kao što je triatlon.

Izvor: privatna arhiva

Ova vrsta takmičenja u posljednjih nekoliko godina sve je popularnija u Crnoj Gori.



Triatlon je disciplina koja obuhvata više sportova i to plivanje, biciklizam i trčanje. Takmičar mora tokom trke preći unaprijed zadane dionice plivajući, vozeći bicikl, odnosno trčeći prema definisanom rasporedu. Iako zvuči zanimljivo, baviti se ovim sportom nije ni malo jednostavno. U svakom od ovih sportova morate biti dovoljno snažni i istrenirani, da biste ostvarili dobar ukupan rezultat.





Izvor: privatna arhiva

Postoji više vrsta triatlona, u zavisnosti od komplikovanosti zadatih dionica, a od 2000. triatlon je postao i olimpijska disciplina. Ipak, želja svakog triatlonca je da nastupi na najtežoj distanci, a to je Ironman. Ironman se održava na distancama: 3,8km plivanja – 180km vožnja bicikla i 42km trčanja (maraton).



Svoju priču o triatlonu priča nam Miloš Darić, Cetinjanin koji je na nedavno ostvario dobar uspjeh i završio takmičenje do kraja na održanom takmičenju Ironman Barcelona.



Ovim sportom, kaže, počeo je da se bavi sasvim spontano. Ispostaviće se, ipak, da ništa nije slučajno.



"Znajući da sam aktivan biciklista, drug me pozvao da radimo štafetu na triatlonu na Plavnici, u kojoj bi jedan član plivao, ja vozio biciklo, a on trčao...Ispostaviće se, prisustvo tom događaju bilo je ključno za moje bavljenje ovim sportom", kaže Miloš.

U ovom sportu pronašao je brojne prednosti i sebi postavio mnoge izazove. Zbog svega toga danas vodi potpuno zdrav život.

"Uživam u treninzima, u druženju sa fenomenalnim ljudima koji su mi inspiracija za sve što slijedi. Triatlon podrazumijeva zdrav stil života i tjera vas da uvijek težite da budete bolja verzija sebe. To je velika stvar i može se reflektovati na sve aspekte života", smatra naš sagovornik.





Izvor: privatna arhiva

Svoje granice pomjerio je na Ironman takmičenju u Barseloni.



"Jako je teško opisati koliko je značajno što sam bio dio ovog takmičenja. Fenomenalna organizacija, cijelo mjesto koje živi za ovu trku, nekoliko hiljada ljudi koji su došli sa istim ciljem, energija navijača i volontera. Sama trka je bila izuzetno uzbudljiva, start koji se odlagao sat i po zbog oluje i velikih talasa, jak vjetar cijelim biciklističkim kursom, nekoliko pljuskova u toku trčanja...Trka za pamćenje", priča Miloš svoje utiske.





Izvor: privatna arhiva

Nakon Barselone, Miloš ide dalje i uveliko radi na realizaciji svojih planova.



„U planu su nove trke i još bolji rezultati. Iako sam svjestan da svako novo takmičenje nosi novo veliko odricanje, sve to ima svoju draž od početka priprema, do kad se takmičenje završi. Uporedo, radimo na promociji triatlona na Cetinju i u cijeloj Crnoj Gori, a u tome je važna uloga Triatlon kluba Lovćen i Triatlon saveza Crne Gore“, navodi Miloš.





Izvor: privatna arhiva

Za one kojima je triatlon disciplina primamljiva, Miloš šalje motivacionu poruku.



„Prije svega prvo se obratite najbližem klubu ili nekom traitloncu kojeg poznajete. Poslušajte njihove priče, savjete, pridružite se energiji koja će vas sigurno pokrenuti. Probajte, porazi ne postoje. Čak i u disciplinama koje su vam možda manje bliske. Odlučite se da pomjerite sopstvene granice i osjetite kako izgleda kada 'izađete iz granice svog komfora'. Garantujem da je osjećaj baš kao da ste gvozdeni čovjek", zaključuje Miloš.