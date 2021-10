Teniser uzeo stvar u svoje ruke, pa izbacio navijača bez konsultacija sa sudijom.

Izvor: Twitter/ESPN/Screenshot

Trenutno se u SAD održava "peti grend slem" sezone, nadaleko poznati Indijan Vels, ali na njemu nema Novaka Đokovića i automatski nam je zbog toga manje interesantan.

Dok je u fokusu Danil Medvedev koji bi pobjedom mogao da preskoči Novaka Đokovića na ATP listi, zanimljiv događaj odigrao se i na meču Kaspera Ruda i Lojda Harisa. Naime, Norvežanin je pobesnio usred meča i zahtevao od glavnog sudije da jednog navijača udalji sa tribina.

Dok se spremao da servira, Rud je po ko zna koji put već čuo navijača koji je brbljao, tako da je tražio od redara da ga uklone sa tribina.

"Šta se dešava? Provocira me sve vreme...", objasnio je Norvežanin, a sudija se složio sa njim.

Navijač je prvo fotografisao redare, a nakon negodovanja i same publike napustio je tribine, iako je platio kartu kako bi gledao meč. U međuvremenu je to pomoglo Rudu koji je nakon preokreta pobijedio Herisa, polufinalistu US Opena, pošto ga je pobeijdio 6:7, 6:4, 6:4.

Pogledajte incident!

Para que no le den click en el link.pic.twitter.com/Ub0bXfPrW9 — Soul Reaver (@Illtrapyoursoul)October 11, 2021