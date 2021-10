Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore juče je krenula u radnu sedmodnevnu EHF sedmicu u kojoj će odigrati dvomeč sa Sjevernom Makedonijom (u Skoplju u četvrtak, a u nedelju u Nikšiću).

Bojana Popović za prvi duel u okviru EHF Euro Kupa (takmičenje u kojem nastupaju tri domaćina Evropskog prvenstva koje se održava u novembru naredne godine i Norveška kao aktuelni šampion) odmoriće Majdu Mehmedović i Jovanku Radičević, dok će šansu da debituje dobiti desni bek Tanja Ašanin.

Bez Malović i Batinović

"Konačno smo se okupili i to nakon dva mjeseca – srećna sam jer imamo mogućnost da zajedno provedemo sedmicu i radimo na nekim stvarima koje treba da se još grade. Odigraćemo dva meča sa Makedonkama u kojima ćemo probati sve one djevojke koje su bile u reprezentaciji ali su mlade ili koje nijesu bile. Vidjećemo na nekim pozicijama nove igrače. Javnost je upoznata da imamo dosta problema posebno na poziciji lijevog beka – Jauković je povrijeđena, a Despotović ima problem sa ramenom. Na desnom beku Klikovac je završila karijeru", kazala je selektorka Popović.

Na prvom okupljanju nacionalnog tima nakon OI u Tokiju nema Đurđine Malović i golmanke Marte Batinović.

"Pozvali smo Malović, ali smo od njenog kluba dobili povratni dopis da je povrijeđena i da neće doći. Međutim, sinoć je igrala 50 minuta, tako da to nije realno. Ali vidjećemo šta je posrijedi. Bekovska pozicija je desetkovana, ali probaćemo sa tim što imamo da ovu sedmicu odradimo na najbolji način. I Marta je bila na spisku, nemam odgovor zašto se nije pojavila, moraćete vi da pitate. Vjerovatno ima razlog, možda je u pitanju povreda, ali nisam dobila tu informaciju, istakla je Popović.

Kakva je Makedonija?

"I oni grade nešto novo, a kroz kvalifikacije su pokazali borbenost i lijep nivo igre. Neće biti lako, ali bar ćemo probati nove nade, vidjećemo gdje smo i sa čime raspolažemo do Svjetskog prvenstva. Neće biti lako, praktično fali cijela postava, ali to je, što je, imamo malu bazu, nemamo mogućnost da sve dopunimo. Pitanje je da li bi jedna Francuska imala da dopuni šest, sedam igrača. Mi smo u situaciji da imamo generacijske rupe na nekim pozicijama, a na širem spisku je 30 igračica i to je sve što imamo."

Jasno je da će na SP biti dosta kombinatorike.

"Naravno, kroz ove mečeve pokušaćemo da nađemo nove igračice koja će ta mjesta moći da dopune. Na kom nivou – vidjećemo, jer je sve proces, a ništa se preko noći ne radi. Taj proces u našem slučaju će biti duži, jer će neke nove djevojke morati da stasaju, a iskusnije da se podignu na još veći nivo kroz klupska takmičenja do samog SP.

Tri desna beka sa EP nijesu tu (Despotović dešnjakinja je pokrivala ovu poziciju), da li je, možda, Sanja Premović rješenje, da se proba?

"Sanja je naknadno pozvana i neće igrati protiv Makedonki, ali je na spisku za SP. Možda, eventualno, pomogne u Španiji. Imali smo peh sa Katarinom Džaferović, koja je trebalo da bude dio podmlatka i dobije šansu na SP, dok je sa nama prvi put Ašanin. Pratila sam je kroz Jagodinu i sada u Mađarskoj, ali je uživo tri godine nijesam vidjela."

U Makedoniji neće igrati Majda Mehedović i Jovanka Radičević.

"Zato smo pozvali šest krila, četiri mlađa kako bi dobili bitniju ulogu. U povratnom meču Jovanka i Majda su u sastavu.

Jauković došla da pozdravi drugarice

Đurđina Jauković stigla je na prvi trening da pozdravi saigračice. Reprezentativku vrlo brzo očekuje operacija prednjih ukrštenih ligamenata.

"Možda ću do kraja dana dobiti tačan datum. Sigurno je da ću operaciju završiti u Brestu, a oporavak ću raditi kod kuće", poručila je Jauković.