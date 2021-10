Veliko priznanje za njega...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Svjetsko seniorsko prvenstvo u olimpijskom stilu boksa biće održao u Beogradu od 24. oktobra do 6. novembra u "Štark areni", a navijači će možda imati priliku da vide i Veljka Ražnatovića.

Selektor Srbije Milan Piperski računa na 18 boksera, a među njima je i sin pjevačice Svetlane Ražnatović. On se već nekoliko godina bavi boksom, a jedan je od trojice boksera koji konkurišu za kategoriju do 86 kilograma. Osim njega, tu su još Slobodan Jovanović i Aleksa Marković.

Prema preliminarnim prijavama očekuje se učešće više od 500 boksera iz preko 70 nacionalnih selekcija sa pet kontinenata, a reprezentacija Srbije se sjutra okuplja i počinje pripreme.

Selektor Srbije ih neće dočekati u hotelu "Jugoslavija" pošto je pozitivan na korona virus, ali se svi nadaju da će se brzo oporaviti i da će će ubrzo moći da radi sa njima nakon čega će odabrati i ko će sve predstavljati Srbiju na Svjetskom prvenstvu koje ih uskoro očekuje.

Poziv na pripreme dobili su: Omer Ametović (do 48 kg), Rade Joksimović (do 51 kg), Tamir Galanov (do 54 kg), Veljko Gligorić (do 57 kg), Semiz Aličić (do 60 kg), Pavel Fjedorov i Nenad Jovanović (do 63,5 kg), Vahid Abasov (do 67 kg), Džejlan Toskić (do 71 kg), Almir Memić i Sandro Poletan (do 75 kg), Vladimir Mirončikov (do 80 kg), Slobodan Jovanović, Aleksa Marković i Veljko Ražnatović (do 86 kg), Sadam Mogamedov i Milosav Savić (do 92 kg) i Vladan Babić (preko 92 kg).

