Oporavlja se od povrede i sprema da 2022. odmah krene na Novaka!

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal je ove sezone potpuno pao otkako ga je Novak Đoković savladao u polufinalu Rolan Garosa. Do tada je "Bik sa Majorke" izgledao odlično, ali se od tog meča nije oporavio.

Mučile su ga povrede, problemi sa stopalima su mu sve gori, a sada je definitivno potvrđeno da je završio ovu sezonu.

Stric Rafaela Nadala i njegov dugogodišnji trener Toni sada je javno rekao da se mnogi teniseri preforsiraju i ne procijene dobro svoje mogućnosti, a vrlo vjerovatno da je mislio i na Rafu.

"Frustracija dolazi od lične loše procjene. Mislite da stvari moraju da idu dobro jer ste tako procijenili i borite se protiv toga tako što ne dozvoljavate da shvatite kakva je situacija. Ako ste frustrirani imate problem i jedini način da ga riješite je tako što prihvatite realnost. Morate da znate da se neće uvijek stvari odvijati kako želite jer ste tako zamislili", rekao je Toni Nadal.

On je pričao i o Novaku Đokoviću i njegovom porazu u finalu US Opena.

"Sastala su se dva rivala i drugi na svijetu je pobedio. Iako je on veliki teniser, on je takođe pod pritiskom i to se vidjelo u finalu US Opena", dodao je on.

Na kraju je otkrio kada se Nadal vraća i šta je plan za 2022. godinu. Oporavak teče odlično, a Španac želi da već u Australiji napadne svoj 21. grend slem i tako se osami na listi najuspješnijih u istoriji na ovim turnirima.

"Stvari idu na bolje, trebalo bi da startuje u Australiji. Biće dobro, uvjeren sam, Ideja je da ima sjajnu 2022. godinu i daćemo sve od sebe da bude tako", zaključio je Toni Nadal.