Rafael Nadal objavio je da ga nećemo gledati na teniskim turnirima do kraja sezone, a komentar na to imao je i Aleks Koreča

Izvor: Tanjug/AP Photo/Nick Wass

Španski as objavio je informaciju koja je uzdrmala teniski svijet, a iako je obećao da njegovoj teniskoj karijeri nije došao kraj, mnogi strahuju.

Čuveni teniser i Rafin zemljak Aleks Koreča iznenađen je i zabrinut Nadalovom odlukom da napravi pauzu do kraja sezone.

"Kada je saopštio da neće igrati u Torontu i Sinsinatiju, pitali smo se hoće li biti spreman za US Open. Nažalost, nije. To je šokantna vijest, jer smo željeli da igra u Njujorku", izjavio je Koreča.

Španca brine to što Rafa prethodno nije igrao ni grend slem na travi pa tako strahuje za njegovu karijeru.

"Ali ako nije potpuno spreman i zdrav, normalno je da mu treba vremena da se oporavi. Ipak, ono što me zabrinjava je činjenica da se prethodno povukao sa Vimbldona i US Opena. To znači da je povreda ozbiljnija nego što smo mislili. Pomalo sam zabrinut za njegovu budućnost", iskren je španski stručnjak.

Rafa vuče problem sa Miler-Vajsovom bolešću još od 2005. godine ali tokom ove sezone ona je opasnije zaprijetila Špancu pa je tako odlučio da se na neko vrijeme povuče.