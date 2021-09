Argentinac je u Beogradu ostao upamćen po selfiju koji je pravio sa Novakom Đokovićem poslije njihovog meča, a sada je ispričao šta se dešavalo na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Poznat je Novak Đoković kao jedan od tenisera omiljenih među svojim kolegama. Njegov sjajan odnos prema slabije rangiranim igračima je često bio tema razgovora drugih tenisera, a čak je i Danil Medvedev otkrio jednu fenomenalnu priču o Novaku.

No, sada je sjajnu anegdotu o najboljem teniseru svijeta imao Argentinac Federiko Korija.

Radi se o mlađem bratu Giljerma Korije, nekada sjajnog tenisera, a on je u studiju "ESPN-a" pričao o susretima koje je imao sa Đokovićem i tom prilikom otkrio anegdotu iz Tokija.

Korija, sada 62. teniser svijeta, postao je poznat u Srbiji kada je proljetos na ATP turniru u Beogradu poslije poraza od Đokovića izvadio telefon i na mreži poslije tradicionalnih pozdrava - "opalio" selfi sa najboljim na svijetu.

Nasmijalo je to Novaka i publiku u Beogradu, a njih dvojica su se potom sreli i na Olimpijskim igrama.

"Sa Noletom imam jako dobru priču iz Tokija. Zato što sam ga pitao za selfi u Beogradu, a on je postao viralan. On je to objavio na svom Instagramu, svom ličnom Instagramu, fotografiju sa mnom, i počeo sam od tada da ga pozdravljam na svakom turniru", počeo je da priča Korija u studiju.

"Svaki put kad ga vidim moram da mu nešto čestitam, jer on uvijek nešto osvoji", smijao se Argentinac i potom nastavio s pričom.

"I dobro, bili smo u Tokiju i ušao sam u svlačionicu sa Franom Serundolom i Andresom Moltenijem. Ušli smo u svlačionicu i tamo je bio Đoković i vidjeli smo jedan drugog. Naravno da mi nije palo na pamet da odem do njega, ali onda je počeo da prelazi svlačionicu i da ide u mom pravcu, prema meni, možete li vjerovati?"

"Šališ se?", pitao ga je jedan od voditelja.

"Ne! Dolazi do mene i kaže mi: "Prijatelju moj! Je l' sve u redu?", prisjeća se Korija, koji kaže da je na to uzvratio Novaku zagrljajem i čestitkama.

"'Nole, prijatelju. Čestitam.' Zato što je upravo osvojio Vimbldon... Novak se pozdravio i otišao, A ja sam prijateljima rekao: "Ovaj Nole... Tako je zahtjevan!", rekao je šaljivo Korija, dok su svi u studiju "umirali" od smijeha na ovu priču.

Na kraju je Korija otkrio i kako drugi teniseri gledaju na Đokovića.

"Kada igrači dolaze ovamo na čelendžere, ili u Akapulko i Los Kabos, čuo sam ih kako pričaju takve priče novinarima. Kako su bili stidljivi i nervozni što su upoznali Novaka i koliko je on srdačan i kako ih je natjerao da se osjećaju opušteno."

