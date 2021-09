Nekadašnji trener Novaka Đokovića je analizirao poraz Đokovićaa u finalu US opena.

Izvor: Profimedia/MONDO/Stefan Stojanović

Izgubio je Novak Đoković u finalu US opena i tako ostao nadomak osvajanja kalendarskog grend slema. Porazio ga je Danil Medvedev, koji je i sam imao fizičkih problema na meču, i sprečio ga da ispiše novu tenisku istoriju.

Posle meča, Novakov bivši trener sa kojim je već uspeo da osvoji četiri grend slema zaredom (tokom 2015. i 2016. godine), Boris Beker analizirao je Đokovićev poraz.

Đoković je posle meča bio emotivan, pa je "isplivao" i video snimak kako uplakan napušta konferenciju za medije. Za to vreme, njegov bivši trener Boris Beker je u razgovoru za "Eurosport" otkrio zbog čega Novak nije mogao da dođe do pobede i tako ponovo postane vlasnik sva četiri grend slema u isto vreme.

"Danil je zaslužio da pobedi, da osvoji turnir. Bio je najbolji igrač u ove dve nedelje, izgubio je ukupno samo jedan set na putu ka prvoj grend slem tituli", počeo je Nemac.

"Što se tiče Novaka, bio je to jedan meč previše za njega. Mentalno nije bio u stanju da kontroliše emocije. Želeo je da ispiše istoriju. Nije hteo da bude jedan od najboljih svih vremena, hteo je da postane najuspešniji grend slem igrač svih vremena", izjavio je trostruki šampion Vimbldona.

Vidi opis BEKER ZNA ZAŠTO NOVAK NIJE OPET OSVOJIO SVA 4 SLEMA: S njim je to uspeo, ali sad ne - "Nije to mogao da kontroliše!" Novakova izjava posle finala US opena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Eurosport/Printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Twitter/Eurosport/Screenshot Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: eurosport Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Profimedia/Sarah Stier Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Profimedia/Matthew Stockman Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

Beker je takođe rekao da veruje da će Medvedev još mnogo puta podizati grend slem trofeje.

"Ubeđen sam da će Danil osvojiti još grend slem titula, Po meni, on je najspremniji u toj mladoj generaciji. Zna kako da dobija mečeve, kako da se pripremi za one velike. Morate da ga pobedite, jer ne paniči i nije nervozan. On je korak ispred Stefanosa Cicipasa ili Aleksandera Zvereva", zaključio je Beker.