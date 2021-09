Naš temperamentni borac otkrio je da bi on prema rivalu bio još brutalniji, samo da se ukazala prilika.

Danima će se u regionu pričati o MMA borbi Vasa Bakočevića i Franciska Barija. Argentinac hrvatskog porijekla je već u prvom minutu stigao do pobjede, ali nakon teške povrede našeg borca kom je pri pokušaju prvog udarca pukao kvadriceps!

Od tada je ''Kroata'', kako glasi nadimak Argentinca, imao lak posao da meč savlada rivala, a Vaso Bakočević - koji je već imao jednu zapaljivu izjavu, u prvom intervjuu nakon meča otkriva da takvu šansu ni on ne bi propustio.

Zapravo, da je situacija bila obrnuta, gledali bismo brutalno nasilje Bakočevića?

''Ja njega potpuno razumijem. Da je njemu pukla noga, ja bih mu sa obije noge skočio na glavu. Jednostavno je to tako. Zna i on da me nije pobedio kako treba. Pričaću sa kim treba, ali prvo da se dobro oporavim. Revanš - obavezno'', rekao je Vaso Bakočević u intervjuu za Meridian.

Ovako je izgledala borba:

''Psihopata'' je morao da prokomentariše i reakciju publike, koja ga je vrijeđala pre početka borbe, a kojoj je odgovorio pokazivanjem srednjeg prsta i hvatanjem za međunožje.

''Potpuno očekivana reakcija publike. Ja sam gledao prethodne večeri i bio je muk, ali sam znao da kad ja uđem i kad on uđe to će biti haos. Potpuno očekivano! Ovo nije balet, neće 'normalni ljudi' doći ovde'', dodao je crnogorski MMA borac.

Bakočević je u istom intervjuu istakao da je bio zadovoljan kako je meč počeo, kao i da mu je krivo zbog načina na koji se završio, jer je protivnik dobio šansu da završi borbu dok on nije mogao da pruža pravi otpor.

Otkrio je i u kakvom mu je stanju kvadriceps, za koji je na Instagramu napisao da je pukao.

''Rentgenski snimak ne može ništa da pokaže, moram na magnetnu rezonancu. Onda ćemo da vidimo koliko je puklo i da li mora operacija. Nadam se da neće biti potrebna i da ubrzo nastavljam gde sam stao'', izjavio je Vaso ''Psihopata'' Bakočević.

Meč Bakočevića i Barija trajao je veoma kratko:

Bakočević je već istakao da želi revanš protiv Argentinca hrvatskog porijekla, ali to sada ne zavisi od njega. Francisko Bario ima mogućnost da odbije novi meč.