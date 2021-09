Aleksandar Ilić bio je šokiran nakon meča "Psihopate" i "Kroate".

Izvor: Instagram/vaso_psycho/printscreen, Instagram/ilkemma

Čitav region priča o MMA borbi između Fransiska Barija i Vase Bakočevića koja je završena posle samo 60 sekundi gušenjem, a sve pošto je popularni "Psihopata" iz Crne Gore doživeo tešku povredu.

Bakočeviću je pukao mišić i zbog toga je lako doživeo poraz, a borbu u Šibeniku obeležile su nažalost i nesportske stvari. Čuli su se ustaški povici, kao i žestoke psovke Bakočeviću koji je burno reagovao zbog toga u oktagonu, a sve je to iz neposredne blizine mogao da vidi i srpski borac Aleksandar Ilić.

Tokom MMA događaja u Šibeniku bio je uz Bakočevića i ispričao je da je "Kroata" zasluženo pobedio i da smo svi zbog povrede uskraćeni za dobar meč, a da se nada da se stvari sa kraja meča neće ponoviti.

Pogledajte detalje borbe:

Vidi opis "MAJMUNČINE PIJANE!" SRPSKI MMA BORAC POLUDEO ZBOG HRVATA: Ustaški povici nakon poraza Crnogorca - Dokle nacionalizam? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 14 14 / 14

Nezvanično, na kraju se iz ugla hrvatsko-argentinskog borca čuo i ustaški povik "Za dom spreman", da bi se u sve uključila publika koja je vređala Bakočevića i Crnogorce, a potom su pojedini pokušali da sa tribina dođu do "Psihopate" što je zaista nečuveno u ovom sportu.

"Ja sam iskreno bio šokiran, jasno mi je slavlje Kroate i njegovog ugla, ali nisu mi neki povici jasni", rekao je Aleksandar Ilić za Meridian.

"Majmunčine pijane koje su sišle sa tribina i htele da uđu u oktagon, da li su fanovi, prijatelji ili porodica - nije bitno - takve stvari ne smeju da se događaju. To je sve do organizatora i obezbeđenja. Ne mogu da prilaze ljudi koji nemaju veze s sportom. To je manjina, imali smo vrhunsko gostoprimstvo, svi su nas lepo dočekali", dodao je "Džoker" i nakon toga zaključio:

"MMA je jedan od retkih sportova u kome nije bilo ovakvih nacionalističkih ispada".

Aleksandar Ilić je istakao i da nije poznato da li će doći do revanša između Barija i Bakočevića, pošto je ta odluka na "Kroati" i pitanje je da li će imati interes da dođe do nove borbe.