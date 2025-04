Nakon odlaska Kevina de Brujnea, Mančester siti precrtao i Bernarda Silvu. To je samo početak jer je Pep Gvardiola spremio čistku.

Izvor: Paul Marriott / imago sportfotodienst / Profimedia

Zbog najneuspješnije sezone Pepa Gvardiole u karijeri spremaju se baš velike promjene u Mančester sitiju u kome mu gazde vjeruju u potpunosti, zbog čega su mu ranije i produžile ugovor. Problem su igrači i njihovo zasićenje, tako da će Siti od ovog ljeta napraviti veliki zaokret i odreći se svojih "ikona".

Tako je već potvrđen odlazak Kevina de Brujnea, kome neće biti produžen novi ugovor, a to je samo početak. Gvardiola je odlučio da se odrekne i Bernarda Silve, možda i svog najboljeg igrača u poslednjih nekoliko godina, koji je doduše imao nekoliko puta "faze" da želi da ode sa Etihada. Posebno je to bilo aktuelno kada ga je zvala Barselona, a ovoga puta je Mančester siti taj koji je rekao da su došli do kraja puta.

Jedan od omiljenika Pepa Gvardiole napustiće Mančester siti godinu dana prije isteka ugovora, a najvjerovatnija destinacija je Benfika - klub u kome je ponikao. Inače, Bernardo je u Sitiju još od 2017. kada je stigao iz Monaka za 50 miliona eura, a odigrao je gotovo 400 utakmica za "građane" i za sada doprinio sa 69 golova i 71 asistencijom.

Ko još odlazi iz Mančester sitija?

Ugovor ističe i Ilkaju Gundoganu i neće biti produžen, dok neće biti nikakvo iznenađenje da Siti napuste i Ederson, Džon Stouns, pa i Ruben Dijaš čijom sezonom Gvardiola nikako nije zadovoljan.

Želi da se okrene mladim snagama koje je doveo - Husanovu, Marmušu, Niku Gonzaelsu i Vitoru Rejšu - uz promociju nekoliko igrača iz mladog tima. Naravno, nije Mančester siti - Mančester siti ako ne troši novac, pa sigurno očekujemo bar dvojicu velikih pojačanja, ako ne bude novih kazni zbog malverzacija.

Takođe, ne zaboravimo ni da se vraća Rodri - zvanično najbolji fudbaler svijeta koji je zbog povrede završio sezonu.