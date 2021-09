Naš borac imao je borbu u Šibeniku, a spektakl je bio i oko oktagona.

Izvor: Youtube/24sata/Instagram/vaso_psycho/printscreen

Region cio dan priča o MMA borbi održanoj u Hrvatskoj, gdje je Argentinac hrvatskog porijekla Francisko Barija nakon samo nekoliko desetina sekundi savladao Vasa Bakočevića, Crnogorca koji se teško povrijedio već u prvoj rundi.

Bakočević objasnio sve što se desilo sa njegovom nogom, ali i otkrio da nije postojala šansa da preda ovakav meč. Po njegovim riječima - neće stati da se bori dok ga ne ubiju kao kera!

Povreda ga je spriječila sprečila da protiv Argentinca sa kojim već mjesecima gaji veliko rivalstvo pruži snažniji otpor. Ovako, ''Kroata'' je imao lak zadatak, da savlada povrijeđenog rivala..

''Za one što nisu gledali... Pukao mi je mišić-kvadriceps na samom početku meča i to je bilo to... Nisam se hteo predati i rekao sam sudiji da ne prekida, a protivnik je nastavio da me udara i krenuo da davi. Nisam tapkao niti bih na ovakvom meču tapkao živ al izgleda da sam zanunao na sekund. Da sam popio nokaut za 5 sekundi kao Askren ne bi mi bilo krivo, ali ovako izgubiti je tragedija. Al eto i to da mi se desi poslije ovoliko mečeva... Čim se oporavim vraćam se... Neću stati dok me ne ubijete kao kera'', napisao je Bakočević na Instagramu.

Ovaj meč obiljeležilo je i veoma nedolično ponašanje na obje strane. Savo Lazić je otkrio da su Bakočević i njegov tim vrijeđani u Šibeniku, da im je ružne riječi uputio i Francisko, koji je uzviknuo ''Za dom spremni'' dok su im drugi ljudi ''psovali majku srpsku''. Nije publici ostao dužan ni Vaso Bakočević koji je nepristojno gestikulirao ka publici.