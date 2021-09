"Spreman sam da igram pet setova, pet sati, šta god je potrebno", poručio je Novak Đoković nakon plasmana u polufinale US opena.

Izvor: US open.org/Printscreen

Novak Đoković se plasirao u polufinale US opena, njegovo 12. u karijeri, pobjedivši Matea Beretinija 3:1.

Đoković je obezbijedio meč protiv Aleksandera Zvereva u polufinalu, a poslije susreta tokom kojeg je opsovao publiku u Njujorku, Novak se osvrnuo i na njegovo prerano prekidanje priče sa Patrikom Mekinroom.

Novak je poslije odlične partije protiv šestog nosioca riješio da prekine Mekinroa dok mu je postavljao pitanje o činjenici da se nalazi na dva meča od osvajanja kalendarskog grend slema.

Na konferenciji za medije je objasnio i zašto je to uradio.

"Zato što sam dobijao to pitanje dosta puta do sada, što razumijem. Ali dao sam dosta odgovora. Milion puta sam rekao da naravno da sam svjestan istorije, naravno da me motiviše. Ali ako počnem o tome da razmišljam, mentalno me opterećuje. Samo želim da radim osnovne stvari i ono što mi mentalno prija", počeo je Đoković.

"Da, u poziciji sam koja je vrlo neuobičajena. Zahvalan sam na tome. Nadahnut sam da igram svoj najbolji tenis, ali znam šta je za mene najbolje pred svaki meč. Zato sam prekinuo Patrika, nadam se da mi neće zamjeriti. Znam da mnogi žele da me čuju da pričam o tome, ali hajde da, nadam se, pričamo o tome u nedjelju", poručio je Novak.

On se osvrnuo na to da je njegov naredni rival Zverev, koji ga je pobijedio u polufinalu Olimpijskih igara.

"Olimpijske igre su za mene bile emotivno teške, ali jesam dominirao turnirom do polufinala. Bilo je 6:1 i 3:2 i onda se moja igra raspala i to se događa. Počeo sam da sumnjam u svoje udarce. Zverev je sada u fantastičnoj formi, najboljoj uz Medvedeva. Ali ovo se igra na tri dobijena seta. Znam njegovu igru, igra odlično i mislim da će vrlo mali broj poena odlučiti pobjednika", najavljuje Novak polufinale.

Upitan o razlici igranja mečeva na grend slemovima i ostalim turnirima, Đokovićev odgovor će dati nadu njegovim navijačima.

"Volim da igram na tri dobijena seta, naročito protiv mlađih igrača. Iskustvo na ovako velikoj sceni toliko puta mi sigurno pomaže. Fizički se osjećam odlično i mogu da idem do samog kraja. Zapravo to i želim. Što je meč duži, osjećam se kao da nemam nikakvih problema. Mislim da onda imam bolje šanse u odnosu na bilo kog igrača", bio je prvi dio objašnjenja Đokovića.

"Naravno, želim da dobro počnem mečeve i pobjeđujem u tri seta, nemojte me shvatiti pogrešno. Ali nekada se dešava da imate uspone i padove u meču, posebno kad igrate protiv najboljih na svijetu. Biću spreman da igram pet setova, pet sati, šta god je potrebno. Zato sam ovde", jasna je poruka Novaka Đokovića njegovim rivalima na US openu.