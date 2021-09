Legednarni vozač Formule 1 doživio je teške povrede na skijanju krajem 2013. godine i još se nije oporavio. Uskoro izlazi dokumentarni film o njemu, u kom će biti riječi i o toj nesreći.

Izvor: Profimedia

Dok čekamo dokumentarac o životu Mihaela Šumahera, polako dobijamo informacije o tome šta su njegovi najbliži govorili u tom filmu. Nakon što se pojavilo nekoliko rečenica Žana Toda u kojima bivši saradnik otkriva stanje legendarnog vozača, sada je red na suprugu Korinu.

Žena za koju Tod tvrdi da je sačuvala život Mihaela Šumahera svakoga dana pati za mužem, ali ne odustaje od borbe. Ona vjeruje da je oporavak moguć, a drago joj je što nekadašnji vozač Formule 1 tu bar na neki način.

Šumi je krajem 2013. godine doživio nesreću na skijanju od koje se i dalje oporavlja, a u dokumentarnom filmu koji će uskoro objaviti Netfliks pričali su njegovi najbliži - članovi porodice, saradnici kroz karijeru, čak i rivali sa staze. Kroz sve nevolje tokom prethodnih skoro osam godina prolazila je Korina, njegova supruga!

''Mihael mi nedostaje svakog dana. On je ovdje, na drugačiji način, ali je ovdje. I dalje mi svakodnevno pokazuje koliko je jak. Uvijek smo bezbjedno prolazili kroz njegove trke. Zbog toga sam bila sigurna da ima nekoliko anđela čuvara koji su ga pazili. Ne znam da li je to samo neka vrsta zaštitnog zida koji ste sami postavili ili je to zato što ste na neki način naivni - ali jednostavno mi nije palo na pamet da bi se njemu išta moglo dogoditi'', rekla je Korina Šumaher i dodala:

''Nikada nisam krivila Boga zbog toga što mu se desilo. To je bila samo loša sreća.''

Danas je njihov drugačiji jer oporavak od povreda sa skijanja traje godinama. Po informacijama koje je nedavno podijelio jedan od Šumaherovih bivših kolega, njegovo stanje je katastrofalno. Ali, porodica se bori...

''Pokušavamo da živimo kao porodica, onako kako bi se Mihaelu dopadalo. Živimo zajedno, radimo terapiju, činimo sve što možemo da mu bude bolje i udobno. Veoma mi je važna njegova privatnost. Cio život je štitio on nas, sada mi štitimo njega'', dodala je supruga jednog od najboljih vozača formule svih vremena.

Zbog sve više interesovanja iz cijelog svijeta, porodica je nedavno odlučila da se preseli i da taj sačuva svoju intimu.