Obožava da kritikuje Novaka, ali sada možda ima pravo.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković će početi svoj pohod na istoriju u noći između utorka i srede, kada će startovati na US Openu. Igraće sa Holgerom Runeom, mladim kvalifikantom, a svima će upravo Novak biti meta.

Najbolji teniser sveta je prvi nosilac turnira, ali to je samo deo razloga što će svi juriti pobedu nad njim. Osvojio je sva tri grend slema ove sezone, ali prema Matsu Vilanderu Olimpijske igre će biti ključ za motivaciju ostalih igrača.

Novak je tu prvo poražen od Aleksandra Zvereva u polufinalu, a onda ga je Španac Pablo Karenjo-Busta dobio u meču za bronzu.

"Ono što se desilo na Olimpijskim igrama uticaće na ostale igrače. Oni će razmišljati: 'Ako Karenjo-Busta može da pobedi Đokovića u meču za medalju, onda je sve moguće'", smatra Šveđanin.

On je nedavno istakao da je ovaj US Open poslednji grend slem koji Srbin može da osvoji, ali ako pogreši, daleko od toga da bi mu to bio prvi put da je loše procenio Novaka. On sada smatra da je poraz od Karenja-Buste bitan jer Španac jednostavno nije među najboljim teniserima sveta.

"Taj poraz je izuzetno bitan jer Karenjo-Busta nema isti arsenal udaraca kao Zverev ili Medvedev", objasnio je Vilander.