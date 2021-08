Simon Bajls je otkrila šta je bio pravi razlog problema koje je imala na Olimpijskim igrama

Izvor: Tanjug/AP Photo/Ashley Landis

Napravila je Simon Bajls jedan od najvećih šokova na Olimpijskim igrama. Usred finala je jedna od najpoznatijih svetskih gimnastičarki odlučila da se povuče.

Amerikanka je tada ostavila sunarodnice na cedilu, a nije učestvovala ni u drugim disciplinama, sve do same završnice.

Tada se pojavila u nadmetanju na gredi i stigla do bronze. U intervjuu po završetku takmičenja je otkrila kroz šta je sve prolazila. Počevši od momenta kada je odustala.

"Bilo me je sramota same sebe. Moj problem je bio što telo i glava nisu bili sinhronizovali i to ne mogu da razumem. Šta se desilo, da li sam bila umorna? Zbog čega se 'žice' nisu povezale kako treba? Trenirala sam ceo život za ovo, fizički sam se osećala dobro i onda se tako nešto dogodi, nešto što ne možete da kontrolišete", počela je Bajls.

Pričalo se o raznim mogućnostima, ali je sada konačno poznato šta se tačno dogodilo.

"Na kraju dana ljudi ne razumeju kroz šta prolazimo. Pre dva dana sam se probudila i čula vest da mi je tetka iznenada preminula. To mi je samo dodatno pogoršalo učešće na Olimpijskim igrama."

Posebno su joj smetale razne spekulacije oko korišćenja lekova.

"Slušam razna nagađanja o tome da pijem lekove za ADHD (Hiperkinetički poremećaj) koji su zabranjeni u Japanu. Evo i to ću da kažem, nisam popila lek za to još od 2017. godine, tako da možete i to da isključite. Previše ljudi koji ne razumeju ništa se bave raznim spekulacijama", zaključila je Bajls.