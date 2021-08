Marsel Džejkobs je postao senzacija Olimpijskih igara i neočekivani pobednik trke na 100 metara.

Do tog 1. avgusta niko nije znao za njega. Danas je olimpijski šampion i najbrži čovek na svetu. Italijan Lamont Marsel Džejkobs (26) senzacionalni je pobednik trke na 100 metara na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Ovaj Italijan tamne puti i američkog prezimena koji je postao naslednik Useina Bolta, ima interesantnu životnu priču koja je posle velikog trijumfa isplivala na površinu.

Džejkobs je u nedelju u finalu istrčao 100 metara za 9.80 sekundi, čime je postao najbrži Evropljanin svih vremena i prvi Evropljanin koji je slavio u ovoj disciplini na Igrama još od 1992. u Barseloni.

"Ne znam, sve ovo mi deluje kao san. Osećam se fantastično. Mislim da ću tek sutra shvatiti šta sam napravio. Sad mi sve ovo deluje neverovatno", pričao je Džejkobs posle trke, a u jednom trenutku je i prekinuo davanje izjave ne bi li se javio na telefon premijeru Italije.

TAMNOPUT, ROĐEN U SAD, A SLABO ZNA ENGLESKI

Mnogi su verovatno kada su videli tamnoputog trkača s američkim prezimenom da trči pod zastavom Italije pomislili da se radi o naturalizovanom Italijanu. Ipak, to je daleko od istine.

Marsel Džejkobs jeste rođen u SAD, u El Pasu u Teksasu, ali od oca Amerikanca i majke Italijanke. Roditelji su mu se upoznali u Vićenci, gde je njegov otac služio. Posle jednog dela detinjstva provedenog u Teksasu, većinu svog života Marsel je proveo u Italiji i kontakt sa ocem bio mu je vrlo slab donedavno, pa je zbog toga jednom prilikom priznao i da slabo zna engleski jezik.

Džejkobs je odrastao bez oca, koji je bio američki marinac. Kada je njegov otac bio poslat u misiju u Južnu Koreju, Džejkobs se vratio da živi u Italiji s majkom. Tek nedavno su njegovi roditelji ponovo stupili u kontakt, za šta je Marsel jednom prilikom izjavio da je imalo vrlo pozitivan uticaj na njega.

KOŠARKA, FUDBAL I NA KRAJU IPAK ATLETIKA

Džejkobs je počeo kao dete da se bavi košarkom, onda i fudbalom koji dominira u Italiji, da bi se sa 10 godina prebacio na atletiku. Bio je vrlo solidan skakač u dalj sa ličnim rekordom 8.07 metara, ali se nakon problema sa kolena preorijentisao na sprinterske discipline.

Tu je konstantno napredovao. Ove godine je postao evropski dvoranski prvak na 60 metara, a zanimljivo je da je pre dve godine na Svetskom prvenstvu u Dohi u trci na 100 metara ispao u polufinalu.

Tokom 2021. je i postao tek drugi Italijan koji je trčao 100 metara ispod 10 sekundi, kada je u Savoni trčao 9.95, ali sada je sa čak 15 stotinki bržom trkom postao olimpijski šampion. Štaviše, pred finale trke na 100 metara u Tokiju, kladinice su mu davale samo 3% šansi da postane olimpijski šampion.

DŽEJKOBS JE I PRIPADNIK POLICIJE

Junak Italije je možda do sada živeo u anonimnosti, ali to više nije moguće. Tako se saznalo da osim bavljenja atletikom on pripada i jedinici "Fiamme Orra", odnosno sportskom odseku italijanske policije.

Iako je rođen u Teksasu, Džejkobs sebe smatra pravim Italijanom, a vrlo malo Amerikancem.

"Kao Amerikanac imam samo mišićna vlakna, osećam se 100% kao Italijan", rekao je pre četiri godine. Uzor mu je italijanski sprinter Pjetro Menea, a voli da se bavi svojim tetovažama. Novi olimpijski šampion trenutno živi u Rimu sa suprugom Nikol i njihovo dvoje dece.

"Kao detetu sam mu rekla da će se pridružiti Useinu Boltu na vrhu i to je i uradio. Sledeći cilj je svetski rekord. I uspeće, ako ne ove godine, onda sledeće", rekla je Vivijana Masini, majka novog olimpijskog šampiona i najbržeg čoveka kojeg je Evropa ikada videla.