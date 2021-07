Nahvalio je Zverev "na sva usta" Đokovića, ali mu se jedno pitanje o Novaku nije dopalo.

Novak Đoković je doživeo šokantan poraz u polufinalu turnira na Olimpijskim igrama pošto je Aleksandar Zverev slavio posle velikog preokreta (1:6, 6:3, 6:1) i tako će se za zlato boriti protiv Karena Hačanova.

Zverev je razbio reket i ispucao lopticu na tribine kada je Đoković vodio 6:1 i 3:2, a onda se potpuno razgoropadio i nakon toga dobio 10 od poslednjih 11 gemova u meču. Igrao je tenis karijere, ali nije zaboravio na fer-plej pošto je na kraju prišao Đokoviću na mreži i čak mu se izvinio što ga je pobedio.

Novinare je zanimalo kako je uopšte tekao njihov razgovor na mreži, pošto je dobro poznato da su oni inače veliki prijatelji, čak je i Zverev bio gost Đokovića u Beogradu tokom humanitarnog turnira.

"Rekao sam Novaku da je najveći teniser svih vremena. Siguran sam 99 posto da će završiti karijeru sa najviše grend slemova i mastersa. Znam da je ovde igrao za istoriju i za zlatni slem. Rekao sam mu da mi je žao što sam pobedio, ali lepo je nekada ga i pobediti…", kazao je Zverev i potom dodao:

"Ne može se sve osvojiti".

Zanimljivo je da su strani novinari upitali Zvereva da li je razočaravajuće što Novak neće osvojiti "Zlatni slem" ove sezone, što podrazumeva sva četiri grend slema u kalendarskoj godini i Olimpijske igre.

To je veoma zbunilo Zvereva koji je raširio ruke, pa nevoljno odgovorio...

"Pobedim ga i vi me to pitate? Šta želite da vam odgovorim na to pitanje. Da, žao mi je Novaka, ali osvojio je 20 Grend slemova, toliko mastersa... Ne može da ima sve. On je najveći svih vremena, osvojiće ih najviše uvek. Ali, srećan sam što sam u finalu", zaključio je nemački teniser.

Podsetimo, Zverev će se u finalu (nedelja) boriti protiv Hačanova, a Novak u subotu za bronzu igra sa Karenja-Bustom.