Rukometašice Budućnosti nisu uspjele da prirede iznenađenje u Danskoj. „Plave“ su u četvrtom kolu EHF Lige šampiona poražene od Esbjerga 27:21, nakon što su tokom većeg dijela meča bile ravnopravan protivnik jednom od favorita za najviši plasman.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorički sastav je od početka pokazao da u Dansku nije doputovao sa bijelom zastavom. Budućnost je dobro parirala domaćinu, igrala disciplinovano i u nekoliko navrata imala prednost. Na odmor se otišlo sa neriješenih 13:13, što je najbolje oslikalo koliko je meč bio izjednačen u prvih 30 minuta.

Veliku ulogu u tome imala je Andrea Škerović. Nakon što je u prvom dijelu zamijenila Armel Atingre, čuvarka Budućnosti bila je odlična među stativama i sačuvala svoj tim u trenucima kada je Esbjerg mogao da napravi osjetniju razliku. Meč je završila sa čak 11 odbrana.

Budućnost je početkom nastavka stigla i do vođstva – 14:13. Ipak, tada je uslijedio period u kojem je domaći tim pokazao zašto u dosadašnjem dijelu takmičenja nije znao za poraz.

Esbjerg je dugo čekao na prvi pogodak u nastavku, ali kada je pronašao put do mreže, preuzeo je kontrolu. Domaće rukometašice su napravile seriju kojom su prvi put stigle do tri gola prednosti, a Budućnost više nije uspijevala da uhvati priključak. U završnici je razlika u nekoliko navrata iznosila i četiri gola, što je bilo dovoljno da danski tim mirno privede utakmicu kraju.

Najefikasnija u redovima Budućnosti bila je Jovana Skrobić sa šest pogodaka. Ivona Pavićević postigla je četiri, dok su po tri puta mrežu Esbjerga zatresle Đurđina Jauković, Ivana Godeč i Itana Grbić. Radević je dodala dva gola.

Na drugoj strani, Esbjerg su predvodile Merk i Rejstad sa po osam pogodaka, dok je Kindberg-Hansen postigla pet.

Budućnost je tako upisala četvrti poraz u isto toliko kola Lige šampiona, ali je još jednom pokazala da može da bude konkurentna i protiv najkvalitetnijih ekipa. Ono što je nedostajalo u Danskoj bio je kontinuitet u drugom poluvremenu i bolja realizacija u periodima kada je rival bio ranjiv.

Podgoričanke sada očekuje znatno povoljniji raspored. Prva prilika za prekid negativne serije biće u nedjelju, kada u „M:tel dvoranu Morača“ stiže norveška Sola.

ESBJERG – BUDUĆNOST 27:21 (13:13)

Esbjerg: Stefensen, Filter (12 odbrana), Rušfelt-Deila 1, Merk 8 (4), Egen, Iversen, Hanson 1, Lefkvist, Majers, Resberg-Torgersen, Kindberg-Hansen 5, Solberg-Isaksen, Rejstad 8, Larsen, Emeneger 4.

Budućnost: Škerović (11 odbrana), Atingre, Marsenić, Popović, Jauković 3 (1), Godeč 3, Skrobić 6, Vuljak, Radević 2, Bulatović, Delević, Radivojević, Kadović, Pavićević 4, Grbić 3, Vukčević.

Sedmerci: Esbjerg 3/3, Budućnost 1/1.

Isključenja: Budućnost 6 minuta.

Crveni karton: Bulatović (Budućnost), 38. minut.