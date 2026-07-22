Dvostruki olimpijski šampion u veslanju Olaf Tufte preminuo je u 51. godini

Izvor: MN Press

Bivši norveški veslač Olaf Tufte pronađen je mrtav u utorak na svojoj farmi, a imao je 51 godinu. Vijest o smrti dvostrukog olimpijskog šampiona potvrdila je njegova porodica.

Tufte je pronađen na farmi udaljenoj oko 80 kilometara od Osla. Iako je Hitna pomoć brzo stigla na lice mjesta i bivši sportista prebačen u bolnicu, ljekari nijesu uspjeli da mu spasu život.

Norveška je u Tufteu imala jednog od najuspješnijih olimpijaca u istoriji. Osvojio je zlatne medalje u skifu na Olimpijskim igrama u Atini 2004. i Pekingu 2008. godine, dok je sa Igara u Sidneju 2000. donio srebro, a iz Rija 2016. bronzu.

Tokom bogate karijere osvojio je i dvije titule svjetskog prvaka, kao i brojne druge medalje, čime je postao najtrofejniji norveški veslač.

Svjetska veslačka federacija oprostila se od legendarnog sportiste, ističući da je Tufte bio „beskompromisan takmičar na vodi, a veliki prijatelj van nje“. Naveli su i da je bio dobitnik Medalje Tomasa Kelera, najvišeg priznanja u svijetu veslanja.