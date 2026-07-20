Ana Ivanović je otvorila dušu i pričala o svojim sinovima, porodičnom životu i kući koju ima u Španiji gdje djeca idu i u školu.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Ana Ivanović je grend slem šampionka i jedna od najboljih srpskih teniserki. Dugo je igrala tenis, bila prva na svijetu, pa je 2016. godine odlučila da ode u penziju. Odlučila je da se posveti svom tadašnjem suprugu Bastijanu Švajnštajgeru i porodičnom životu. Imaju troje djece zajedno, a od nedavno su razvedeni. Sada je progovorila o privatnom životu.

Ugostila je novog selektora Hrvatske Slavena Bilića u svom domu na Palma de Majorci i tamo je pričala i o nekim drugim temama, poput tog porodičnog života i majčinstva.

"Da, djeca idu u školu, ovdje živim, kupila sam kuću 2008. godine dok sam još igrala tenis, ovo mi je postao dom", počela je Ana Ivanović priču u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka".

"Imam tri dječaka, napolju smo"

Ana ima tri sina iz braka sa Švajnštajgerom, Luku (rođen 2018. godine), Leona (2019. godine) i Teo (rođen 2023. godine).

"Dosta je mirnije ovdje, provodimo dosta vremena napolju, vrijeme je lijepo tokom cijele godine, imam tri dječaka, život je aktivan, lakše je sa njima biti napolju, družiti se. Škole su odlične", kaže Ana.

Trudi se da uživa što više sa njima i da provodi što više vremena sa njima.

"Nemam toliko slobodnog vremena. Ponekad imam vikende slobodne, koristim vrijeme za sebe i prijatelje. Volim da putujem, iako sam cijeli život na putu. Uživam u majčinstvu, to sam željela, to mi je prioritet, naravno tu je i posao. Cijeli život sam u toj strukturi, poslu, volim te nove izazove."

"Nije mi bilo lako da ostavim tenis"

Pitao je Slaven i Anu o toj odluci da ode u penziju i da li može da nađe neku zamjenu za taj adrenalin kada je na terenu.

"Ne, mislim da ta vrsta adrenalina ne može da se ponovi. Taj osjećaj kada igraš na velikom turniru, na Centralnom terenu, ta vrsta adrenalina je nenadmašna.

Za razliku od nekih drugih, njoj nije bilo teško da donese odluku da stavi tačku na karijeru.

"Nije bio lak korak, nije bilo lako ostaviti tenis, to je moj život od pete godine, prva ljubav, nešto što sam voljela i bila vrlo dobra u tome. Imala sam osjećaj da je to pravi momenat za mene. Željela sam nešto drugo, da krenem nekim drugim putem koji sam vidjela. Ne mogu da kažem da mi ne nedostaje, fale mi turniri, takmičenje, taj adrenalin, ali ne žalim zbog odluke, srećna sam što sam tu gdje sam sada", zaključila je Ana Ivanović.