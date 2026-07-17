Ukrajinska teniserka Oleksandra Olinikina napala je ukrajinske teniserke Nađu i Juliju jer su bile na svadbi Darije Kasatkine i tamo slavile i uživale.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Oleksandra Olinikina je ukrajinska teniserka koja u javnosti proziva sve one koji kažu bilo šta protiv Ukrajine. Najčešće su na njenom udaru ruski i bjeloruski sportisti, posebno Arina Sabalenka. Ali, sada se okomila i na svoje sunarodnice koje su bile na svadbi Darije Kasatkine i Natalije Zabijanko u Atini.

Vidjela je snimke sa svadbe Darije, koja se odrekla ruskog državljanstva i postala Australijanka. Tamo su bile i ukrajinske teniserke Nađa Kičenok i Julija Starodubceva. Nije joj se dopalo što su otišle na svadbu da igraju i uživaju, umjesto da pomognu Ukrajini.

"jDevojke, sudeći po vašem divnom plesanju, mogu da primijetim da imate dosta energije. Zašto to ne iskoristite da pomognete u donacijama za vozila za ukrajinske marince? Sa vašom publikom i resursima ovo može brzo da se riješi, fali nam samo još 5.000. Ili možda ne možete zbog vaših ruskih prijateljica?", napisala je Olinikina na društvenim mrežama.

I njena objava podigla je buru, čak i od strane Ukrajinaca koji ne mogu da razumiju zašto napada sunarodnice koje su otišle na privatnu žurku i malo se opustile.

"Prijete mi zbog Sabalenke"

helpp what is olynikova probem? god fobid yulia and nadia having fun of weeding....and i don't think that both of them we're responsible for who was on wedding guest list imaopic.twitter.com/1KW3mF8r15 — lilli tagger chats & updates (@sopp1_sopii)July 16, 2026

Oleksandra se više puta javno oglašavala, uglavnom je to koristila da napadne Arinu Sabalenku... Čak je i jednom prilikom rekla da joj prijete kaznama jer priča protiv Bjeloruskinje.

"Ja sam žrtva rata. Ne mislim da je fer da me na bilo koji način kažnjavaju i ograničavaju moju slobodu govora. Mislim da je to zapravo užasno. To je pogrešno i nema veze sa sportskim vrijednostima i solidarnošću u sportu. Zato ću nastaviti da govorim kako stvari stoje. Neću dozvoliti da me slome i neću dozvoliti da me ućutkaju. Na kraju, jednostavno ne mogu da prihvatim ovaj nivo pritiska i cenzure - jer onda ne vidim poentu. Ne znam koliko ću još igrati, ali mi je važno da govorim svoju istinu kroz ono što radim. Rat traje, i postoje ljudi koji ga sprovode, podržavaju, finansiraju, normalizuju, promovišu - i imam pravo da ih imenujem", rekla je Olinikina.