Amerikanac Andre Agasi vidi nove slabosti u igri 39-godišnjeg srpskog šampiona.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji trener Novaka Đokovića, Andre Agasi, zabrinut je za fizičku formu bivšeg učenika. Naravno, očekivano je da srpski as polako gubi trku sa novom generacijom, ali legendarni Amerikanac ukazuje na "slabosti" koje do sada nije primjećivao u njegovoj igri.

Đoković je uspio da odbrani polufinale Vimbldona od prošle sezone, ali je doživio neočekivano lak poraz od Janika Sinera.

"Ponekad žuri sa odgovorom rivalu, bira svoj udarac oprezno, bira kako da potroši što manje energije. Sve to neće izaći na dobro na duži rok", rekao je Agasi i nastavio:

"Nije nikakva tajna da Nole jedva stiže do završnice gren slemova. Nivo njegove igre je van dileme, ali njegovo fizičko stanje šalje signale. Na Australijan openu je stigao do finala jer se nije mnogo potrošio. Protiv Sinera se mnogo potrošio u onom epskom polufinalu i zato u finalu nije mogao da parira Alkarazu osim u prvom setu."

Prethodno je na Rolan Garosu poražen od Brazilca Žoaa Fonseke u pet setova, iako je imao velikih 2:0.

"Na Rolan Garosu je bilo još gore. U prva dva kola je gubio po set, a onda je protiv Fonseke izgubio iako je vodio sa 2:0 u setovima. I u tom meču je igrao srcem, ali njegovo fizičko stanje je presudilo pobjednika. Na Vimbldonu posle četvrtfinalnog maratona protiv Feliksa Ožea-Alijasima nije imao energije za Sinera u polufinalu", kaže Agasi i zaključuje:

"Postepeno Đoković iscrpljuje energiju i to postaje veliki problem, čak i na kraći rok".

Podsetimo, Đoković i Agasi sarađivali su tek nekoliko mjeseci i nisu uspjeli da ostvare neki zapaženiji uspjeh, bilo je to u periodu od maja 2017. do aprila 2018.

