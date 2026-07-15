Beogradski UFC događaj ostao je bez jedne od najvažnijih borbi, pa se užurbano traži protivnik koji bi želio da popuni mjesto u oktagonu.

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Spektakularna UFC noć u Beogradskoj areni trebalo bi da bude najveći događaj u istoriji regionalne MMA scene, ali... Organizatori borbi koje će pratiti čitava planeti naišli su na veliki problem samo dvije nedelje pred takmičenje - jedan od najatraktivnijih okršaja neće moći da bude održan.

Poljski borac Jan Blahovič ostao je bez rivala, jer je UFC donio odluku da njegovog protivnika prebaci na događaj koji će nedelju dana ranije biti održan u Abu Dabiju. Umjesto u Beogradu, Bogdan Guskov će se boriti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tamo će mu rival biti Magomed Ankalajev, koji je ostao bez protivnika nakon povrede Kalila Rauntrija Džuniora.

"Kratko obavještenje u vezi sa mojom narednom borbom. UFC mi je prvo ponudio borbu protiv Magomeda Ankalajeva. Nisam bio siguran da li ću uspjeti da dostignem potrebnu kilažu. Posle nekoliko sati prihvatio sam borbu bez dogovora o konkretnoj kilaži, ali je u međuvremenu već bio postignut dogovor sa Guskovom. Sada čekam novog protivnika za UFC Fight Night u Srbiji", napisao je Jan Blahovič na društvenoj mreži "X".

A quick updated about my upcoming bout.



UFC offered me to fight Ankalaev first. I wasn’t sure if I’m gonna make the weight. After a couple of hours I confirmed the fight without any catchweight but it was a done deal with Guskov. So now I’m waiting for a new opponent for the… — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz)July 13, 2026

Neće biti nimalo lako pronaći rivala za Blahoviča. Ljubitelji MMA u Evropi godinama žele da ga vide u oktagonu protiv Jiržija Prohaske, ali je "Samuraj" trenutno u procesu oporavka i pitanje je da li može da prihvati borbu. Ko god bude imao hrabrosti da uđe u oktagon protiv Blahoviča moraće da bude svjestan i vrlo kratkih rokova koji su ispred njega - do borbe je ostalo samo dvije nedelje.

UFC Fight Night Belgrade, odnosno UFC Fight Night 283 u Beogradu biće održan 1. avgusta, a sigurno je da ćemo imati veliki broj zanimljivih borbi - bez obzira da li će biti pronađen novi rival za Jana Blahoviča. U Beogradskoj areni fokus će biti na srpskim borcima i drugim predstavnicima regiona, pa će domaća publika moći da uživa.

Gledaćemo Uroša Medića u najvažnijoj borbi večeri protiv Danijela Rodrigeza, zatim Aleksandra Rakića protiv Marćina Tibure, pa Duška Todorovića protiv Roberta Valentina i Vlasta Čepa protiv Gilberta Urbine. Zanimljivo će biti pogledati kako će se na velikoj sceni snaći srpski MMA borac Jovan Leka, zatim hrvatski teškaš Ante Delija, pa srpske predstavnice Nina Nikolija Milošević i Marina Spasić, odnosno Miloš Janičić, najbolji crnogorski borac koji redovno u oktagon ulazi uz trobojku.