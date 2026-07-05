Novak Đoković pobijedio je Romana Safjulina u osmini finala Vimbldona i prestigao Rodžera Federera po broju pobjeda na londonskoj travi.

Novak Đoković prošao je u u četvrtfinale Vimbldona pošto je pobijedio Romana Safijulina - 7:6, 6:3, 3:6, 6:3. Najbolji teniser svih vremena je pobjedom prestigao i Rodžera Federera po broju trijumfa na londonskoj travi pošto su obojica pre ovog meča imala po 105 pobjeda, sada je Srbin na 106 i nastavlja...