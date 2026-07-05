Roman Safjulin je pred početak meča sa Novakom Đoković stigao i da se našali kada je vidio situaciju na Centralnom terenu.

Izvor: Printscrene/X/Wimbledon

Novak Đoković igra protiv Romana Safjulina u osmini finala Vimbldona, a uoči izlaska na Centralni teren dogodila se zanimljiva scena između dvojice tenisera.

Dok su čekali izlazak na teren, ruski teniser, kojem je ovo jedan od rijetkih nastupa na Centralnom terenu Vimbldona, pažljivo je posmatrao spisak šampiona, pehare i Đokovićevo ime koje se više puta pojavljuje među osvajačima turnira.

"Tvoje ime je svuda", rekao je Safjulin.

Na to se Đoković nasmijao i uz osmijeh odgovorio:

"Da, tu sam već neko vrijeme, nekoliko decenija."

"Your name's everywhere"



Roman Safiullin ️ Novak Djokovicpic.twitter.com/mmfJcOYuGQ — Wimbledon (@Wimbledon)July 5, 2026

Novak je najbolji teniser svih vremena, ima 24 grend slem pehara, od čega sedam na Vimbldonu.