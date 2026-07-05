Novak Đoković se žestoko iznervirao u trećem setu na Vimbldonu protiv Romana Safjulina i počeo je da psuje, dobio je upozorenje.

Izvor: Arena Tenis

Novak Đoković izgubio je živce tokom meča osmine finala Vimbldona protiv Romana Safjulina. Nakon što je osvojio prva dva seta rezultatom 7:6 i 6:3, u nastavku susreta počeo je da ima velike probleme zbog jakog vjetra.

Već na startu trećeg seta vjetar je značajno uticao na njegovu igru, zbog čega nije uspijevao da pronađe pravi ritam i pretrpio je brejk.

Vidno iznerviran, Đoković je podigao ruke u vazduh i glasno opsovao na srpskom jeziku.

Sudija u stolici, Nijemac Timo Jancen, potom mu je izrekao opomenu. Nije poznato da li je razumio riječi koje je Đoković izgovorio ili je procijenio da se radi o neprikladnom ponašanju, ali je odlučio da ga upozori.

Srpski teniser nije burno reagovao na opomenu, nastavio je da negoduje sebi u bradu, a nedugo zatim uspio je da odmah vrati izgubljeni brejk.