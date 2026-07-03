U četvrtom setu niko nije bio baš ni blizu brejka i ušlo se u taj-brejk, gdje je Novak pokazao čelične nerve, iskoristivši prvu meč-loptu.

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Novak Đoković je prošao dalje!

Novak je na startu prvog seta uspio da povede 3:2 i uzme prvi brejk, ali nije dugo trajala ta radost jer je odmah rival vratio brejk. Ipak kada se sve lomilo Srbin je u 11. gemu opet oduzeo servis rivalu i to sačuvao za 1:0 u setovima.

U drugom setu se mučio Srbin na početku i jedva je dobio pri gem na svoj servis, a onda kada je djelovalo da će se Rinderneš ovdje dobro pokazati uslijedio je brejk. Nije to Novak ovoga puta ispustio i došao je do 2:0 i na korak od pobjede.

Na početku drugog seta Artur Rinderneš je odmah uzeo brejk i vrlo rutinski ga odbranio. Zatim je došao i dupli brejk i tu je Novak odustao u potpunosti od ovog seta. Djelovalo je da će ga možda Rinderneš dobiti i sa nulom, ali uspio je makar taj jedan gem da uzme Srbin.

U četvrtom setu niko nije bio baš ni blizu brejka i ušlo se u taj-brejk, gdje je Novak pokazao čelične nerve, iskoristivši prvu meč-loptu.