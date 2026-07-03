Novak Đoković spektakularno osvojio poen na mreži protiv Artura Rinderkneša.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Novak Đoković odigrao je spektakularan poen na mreži u meču protiv Artura Rinderkneša na Vimbldonu. Bacio se u stilu svog nekadašnjeg trenera i bivšeg šampiona Vimbldona, Borisa Bekera. Dok je publika oduševljeno aplaudirala, Đoković se naklonio, stavivši svima do znanja kakvu privilegiju imaju dok gledaju najvećeg tenisera svih vremena.

Uživali su na tribinama, a uživajte i vi u ovom snimku i Novakovom potezu.

Tokom karijere igra na mreži nije bila Novakov zaštitni znak, ali je i na tom dijelu terena ostvarivao istorijske poene. Upravo je na mreži Centralnog terena Vimbldona svojevremeno briljirao i Boris Beker, Nijemac koji je osvojio tri grend slem titule u Londonu, a prvu još davne 1985. godine, kada je sa 17 godina i sedam mjeseci postao šampion Vimbldona.

Nijemac je bio trener Novaka Đokovića od 2013. do 2016. godine, a u tom periodu srpski teniser osvojio je dvije titule na Vimbldonu, 2014. i 2015. godine.