Tandem Krunić - Danilina u trećem kolu dubla na Vimbldonu, nakon pobjede protiv Ukrajinki.

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Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala Vimbldona u konkurenciji parova, nakon preokreta protiv ukrajinskog tandema Kalinina – Jastremska rezultatom 2:6, 6:4, 6:0.

Nakon izgubljenog prvog seta, treće nositeljke zaigrale su znatno bolje i potpuno dominirale u odlučujućem setu, koji su osvojile bez izgubljenog gema.

Krunić i Danilina još ne znaju protivnice u narednoj rundi, u kojoj će ponovo imati ulogu favoritkinja. Njih dvije i dalje čekaju prvu zajedničku grend slem titulu, nakon tri izgubljena finala u prethodne dvije sezone.