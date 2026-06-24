Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkazao je učešće na egzibicionom turniru, tik pred Vimbldon

Izvor: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odustao je od egzibicionog turnira u Hurlingemu, a samim tim otkazana je i generalna proba pred novi grend slem, ovog puta Vimbldon. Pomalo neočekivano, a ono što je najviše začudilo - bez riječi - srpski teniser donio je odluku da ne učestvuje na turniru.

Vimbldon počinje 29. juna, a kako stvari stoje, navijači će najboljeg svih vremena prvi put na terenu vidjeti tek na grend slemu, ne prije toga. Još nije poznat razlog zbog kojeg je olimpijski šampion riješio da se povuče. Jedino što je poznato jeste da je ove srijede trebalo da igra protiv Rusa Karena Hačanova, ali umjesto Srbina na teren će 106. igrač svijeta Martin Dam.

Naravno, ne bi trebalo pretpostavljati da je u pitanju bilo kakva povreda. Na kraju krajeva, Novak će za svega nekoliko dana na teren, pa je vrlo vjerovatno da najboljem svih vremena nije neophodan dodatni umor pred novi, veliki turnir u sezoni.

Ipak, trebalo bi podsjetiti da je Novak Đoković imao problem sa povredom ramena u trećem kolu Rolan Garosa. I pored otvorenog puta ka 25. grend slem tituli, srpski teniser nije uspio da savlada bol, pa je poražen od Brazilca Žoaa Fonseke. Takođe, Novak Đoković je na Australijan openu igrao finale, potom se oprobao na Indijan Velsu, zatim i u Rimu i Parizu, što je nekarakteristično mali broj mečeva i turnira, ali u 40. godini srpski teniser nema mnogo izbora, kako je i sam potvrdio više puta.