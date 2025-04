Novak Đoković ne želi više da odgovara na jedno te isto pitanje o odlasku u penziju. Tako je bilo i na Laureus nagradama.

Izvor: Printscreen/X/frani

Novak Đoković ne želi više da sluša pitanja o tome kada će u penziju. Tako je bilo i na dodjeli Laureus nagrada kada su ga španski mediji pitali o tome. Na crvenom tepihu, dok je prolazio pored medija, stao je da priča sa nekima od njih. Tako je jedan od njih htio da ga pita baš u vezi toga.

"Koliko još ti je ostalo vremena sa nama?", tako je glasilo pitanje španskog "Dijarija". Vidjelo se po Novakovoj reakciji da mu se to nije dopalo. "Ne znam. Da li ti znaš ili ne? Ne znam, vidjećemo", rekao je Đoković i otišao od njih, iako je bilo još pitanja o tome kako se fizički oseća i slično, nije htio da priča na tu temu, samo je nastavio.

O nekim drugim stvarima je htio da priča, poput osvajanja olimpijskog zlata u Parizu. "Za mene je to najveći uspjeh u karijeri, uradio sam to za Srbiju, za moju zemlju. Olimpijske igre su na svake četiri godine, uspeo sam to sa 37 godina, tu su bila moja djeca i supruga, kao na filmu. Nikada nisam imao takav osjećaj na terenu kao tada", zaključio je Đoković.