Novak Đoković osvojio je 24. grend slem titule, a još jedna bi mu dodatno popravila rekord u muškom tenisu.

Izvor: Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković mašta o osvajanju 25. grend slem titule, čime bi dodatno potvrdio svoju dominaciju i samo popravio lični rekord, ali su za osvajanje velikog trofeja sve manje šanse. Tako barem tvrde dvojica nekadašnjih tenisera iz SAD, Džon Izner i Stiv Džonson.

Nekadašnji američki teniser raspravljali su u podkastu o šansama Novaka Đokovića da osvoji još jedan veliki turnir i djeluje im da polako prolazi vreme za to. Već su ga otpisali za predstojeći Rolan Garos, a nikakve šanse mu ne daju ni za 2026. godinu. To znači da su još samo dva turnira moguće opcije za Novaka - u Londonu tokom ljeta i u Njujorku tokom jeseni.

"Nadam se da griješim, ali mislim da ima još samo dvije šanse da osvoji grend slem - Vimbldon i US Open 2025. godine. Posle toga biće mnogo teže. Znamo koliko brine o svom tijelu, ali godine čine svoje. Realno, 2025. je poslednji voz. Sve posle toga biće zaista teško", rekao je Izner.

Sličnog je stava bio i njegov sagovornik. "Mislim da mu je Vimbldon najbolja šansa. Ako može da prođe prvu nedjelju bez problema, sa nekoliko mečeva u tri seta, uz malo sreće u žrijebu, može do kraja. Samo treba da stigne do završnice sa dovoljno ‘goriva u nogama‘. Ali imam utisak da će u nekom trenutku ponestati snage", nadovezao se Džonson.

Novak Đoković već više od godinu i po dana nije osvojio grend slem turnir, a poslednji put bio je uspješan na US openu 2023. godine. Bila je to impresivna sezona za njega osvojio je Australijan open, Rolan Garos i US open, dok je na Vimbldonu igrao finale. Nešto slično desilo mu se još dva puta u karijeri - 2015. godine osvojio je tri grend slema i igrao finale u Parizu, a 2021. godine pored tri trofeja imao je i finale US opena.

Po broju grend slem titula Novak Đoković je već dugo rekorder i niko nije ni blizu da mu pokvari statistiku. Ipak, bilo bi dobro da najbolji srpski sportista trijumfuje ove godine u Parizu, jer bi to značilo da postaje prvi teniser u istoriji koji je najmanje četiri puta osvojio svaki od četiri najveća turnira. Đoković za sada ima 10 titula u Melburnu, sedam u Londonu, četiri u Njujorku i tri u Parizu.