Burno obraćanje Karlosa Alkaraza o tužbi koju je PTPA Novaka Đokovića pokrenula u svijetu tenisa.

Udruženje teniskih profesionalaca PTPA koje je osnovao Novak Đoković podnijelo je tužbu protiv ATP, WTA, ITF i ITIA zbog kompletne situacije u svjetskom tenisu. Najveći slučaj u istoriji svjetskog tenisa započet je bez potpisa podrške Novaka Đokovića koji je imao dobar razlog za to, ali i bez podrške Karlosa Alkaraza, kojem nije baš najjasnije šta se desilo.

U toku priprema za nastup u Majamiju, Alkaraz je upitan da li podržava tužbu koju je potpisalo nekoliko svjetski poznatih teniskih imena. Iako među njima nema onih najboljih, jasno je da mnogi teniseri žele da dignu glas ovih dana jer je utisak da sve manji broj tenisera može da živi od tenisa i da nešto mora da se mijenja sa te strane!

Šta je rekao Karlos Alkaraz?

Talentovani španski teniser i jedan od najboljih igrača u svojoj generaciji nije se našao među potpisnicima ove tužbe, a ističe i da ga niko nije pitao da pruži podršku. Informisao se na društvenim mrežama, a video je da se u tužbi navode neki njegovi citati, odnosno da je slučaj djelimično građen na izjavama koje je dao u prošlosti. Taj dio mu se nije dopao.

"Iskreno, bilo je iznenađujuće za mene, jer mi stvarno niko ništa nije rekao o tome. Juče sam video na društvenim mrežama da su izašle izjave... Kao da su stavili nešto što sam rekao na konferenciji za štampu, a ja nisam ni znao. Iskreno, ne podržavam to pismo... Ne podržavam to jer nisam znao ništa o tome. Ima tu nekih stvari sa kojima se slažem, ali ima i drugih sa kojima se ne slažem. Glavna stvar ovde je da ja to ne podržavam", rekao je Karlos Alkaraz povodom tužbe koja je uzdrmala teniski svijet.

Zašto je tužen teniski kartel?

Udruženje profesionalnih tenisera koje je oformio Novak Đoković pokrenulo je niz postupaka protiv "kartela" teniskih upravnih tijela. Optužili su ITF, ATP, WTA i ITIA da upravljaju korumpiranim i nezakonitim sistemom koji zloupotrebljavaju, a odmah se o svemu oglasio i jedan od Đokovićevih najboljih prijatelja, Vasek Pospišil.

U tužbi se četiri grend slem turnira navode kao saučesnici zajedno sa ATP, WTA, ITF i ITIA. Navodi se da grend slemovi djeluju u dogovoru sa optuženima "da bi se obogatili na račun igrača, na štetu navijača i igre". Tužbe "otkrivaju kako korumpirana teniska upravljačka tijela sistemski zloupotrebljavaju, prećutkuju i iskorišćavaju igrače da bi ostvarili lični profit kroz monopolsku kontrolu", rekao je portparol PTPA u izjavi u kojoj je najavljivao sudski spor. Upravni organi nisu bili odmah dostupni za komentar, jer tek treba da pregledaju podneske.

Zašto se Novak Đoković nije potpisao?

Nakon što se u javnosti pojavila izjava Vaseka Pospišila koji već godinama radi u PTPA, a mnogi se zapitali kakva je uloga najboljeg srpskog sportiste, "Njujork Tajms" je otkrio detalje. Po pisanju novinara Metjua Futermena, Đokovićev potpis nije se našao na dokumentima koje je PTPA dostavio na početku procesa protiv "teniskog kartela" i za to postoji veoma dobar razlog!

Imenovani tužioci uključuju nekoliko poznatih igrača iz cijelog svijeta, uključujući Nika Kirjosa iz Australije, Soranu Kirsteu iz Rumunije, Rejlija Opelku iz SAD i Ženg Saisai iz Kine. Portparol PTPA je rekao da preko 250 profesionalnih igrača u svim nivoima sporta, kao i izvršni komitet organizacije, koji uključuje Đokovića - koji se već dvije godine zalaže za parnicu - kao i bivši Top10 igrači poput Ons Žaber i Huberta Hurkača, podržavaju akciju.

Ljudi koji su upućeni u detalje ovog slučaja, a koji se nisu predstavljali jer žele da zadrže anonimnost, tvrde da je Đoković raspravljao o stavljanju njegovog potpisa na tužbu. Odlučio je da fokusira akciju na tenisere kao kolektiv, a ne na direktniju bitku između najvećeg tenisera moderne ere i organizacija koje kontrolišu njegov sport. Iako se njegovi stavovi znaju, Novak Đoković je ovog puta odlučio da borbu nose svi teniseri, a ne da on bude u centru pažnje.