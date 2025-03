Uprkos tome što se Janik Siner već u maju vraća na teren, teniski komentator Markus Bakland mu poručuje da nikad neće sprati ljagu sa svog imena zbog dopinga.

Izvor: Youtube/ Australian Open TV/printscreen

Italijanski teniser Janik Siner dogovorio se sa Svjetskom anti-doping agencijom (WADA) da prihvati suspenziju na tri mjeseca, kako bi bila povučena žalba protiv njega na Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani. WADA se žalila zbog toga što je Siner prošao nekažnjeno u krajnje čudnom postupku koji je bio netransparentan, tražila je da bude suspendovan najmanje na godinu dana, da bi na kraju došlo do "vansudskog poravnanja" kojim niko - sem Sinera - nije zadovoljan.

Iako je sve izvedeno na pomalo kalkulantski način, tako da se Siner vrati baš za masters u Rimu i može da igra Rolan Garos, ugledni teniski komentator Markus Bakland ističe da je Italijan napravio veliku grešku što se nagodio. Iako razumije njegov strah da dobije veću kaznu, prihvativši nagodbu sa WADA - priznao je da je kriv.

"Najgora stvar za Sinera je kako ovo izgleda sa strane, kao i vremenski okvir suspenzije. Većina ljudi će se složiti da Siner nije ni pokušavao da vara, ali najveći problem za njega je krajnji ishod. Pogodnost u vezi sa suspenzijom koju je dobio zapravo treba da predstavlja veliki problem. Činjenica da je kažnjen sa tri mjeseca, između dva Grend slema, i da se vraća baš na turnir u Rimu, u svojoj zemlji, nije mu učinila nikakvu uslugu", ispričao je Barkland, svjestan toga da sve djeluje dogovoreno.

"Najtužnije je što će ovo ostati povezano s njim do kraja karijere, bez obzira na to šta postigne na terenu...", konstatuje poznati teniski komentator, svjestan da će to zauvijek ostati "ljaga na njegovom imenu", čak i kada bi se dokazalo da je potpuno nevin u čitavom slučaju, ipak je već pristao da je kriv.

Da li će iko podržati Sinera?

Malo je onih koji su stali na Sinerovu stranu, prije svega jer su svjesni da je privilegovan u odnosu na druge tenisere koji su se nosili sa sličnim problemima u karijeri. Dogovor oko "suspenzije" nije pomogao.

"Ova priča se sada privodi kraju, ali tenis je postao toliko podijeljen da će ovo pitanje uvijek pratiti Sinera", rekao je Bakland, pa u sve upleo i Đokovića: "Vidite na društvenim mrežama da su navijači Novaka Đokovića toliko strastveni u njegovoj odbrani i da istovremeno mrze Rafaela Nadala. Sada imamo situaciju gdje su ljudi ili potpuno uz Sinera ili potpuno protiv njega. To podsjeća na podjelu u fudbalu, što je u nekom smislu dobro za sport jer želimo da ljudi pričaju o tenisu, ali može dovesti do neprijatne netrpeljivosti u sportu".

"Naravno, možete imati svoje favorite, ali možete i poštovati postignuća drugih igrača", dodao je Bakland.