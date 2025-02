Karlos Alkaraz se titulom u Roterdamu izjednačio sa Rafaelom Nadalom po broju trofeja na tvrdoj podlozi u dvorani. Ujedno, Alkaraz je prvi Španac koji je osvojio ovaj turnir.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz je postao šampion turnira u Roterdamu, nakon što je savladao Aleksa de Minora 2:1 (6:4, 3:6, 6:2). Ova titula dodatno dobija na značaju ako se uzme u obzir da je to njegov prvi pehar u dvorani, a uz to se i izjednačio sa Rafaelom Nadalom u broju trofeja na tvrdim podlogama.

Slavio je Španac poslije skoro dva sata borbe. U prvom setu je Alkaraz u ranoj fazi stigao do brejka, ali to nije bilo dovoljno pošto je Australijanac uspio da oduzme servis rivalu i stigne do izjednačenja (4:4). Ipak, već u narednom gemu dvadesetjednogodišnji teniser je napravio brejk i potom ga potvrdio, za vođstvo u setovima.

U nastavku je bolje startovao De Minor koji je stigao do 3:0, od kojih Alkaraz nije uspio da se oporavi sve do kraja seta. Zbog toga je meč ušao u odlučujući, treći set. Ujednačena borba se vodila dvije do 2:2, a onda je Alkaraz uzeo svoj servis, potom i protivnikov. Ponovio je istu radnju i u nastavku, pa je sa ubjedljivih 6:2 stigao do pobjede u ovom meču.

Alkaraz je ovom pobjedom napravio veliki iskorak - prvi je Španac koji je osvojio turnir u Roterdamu. Prethodno to nisu uspjeli Huan Karlos Ferero 2004. kad je od njega bio bolji Lejton Hjuit, a onda i Rafael Nadal nije iskoristio šansu kad ga je 2009. pobedio Endi Marej.

I to nije sve... Ovo je 17. titula Karlosa Alkaraza, pa je tako pretekao sunarodnika Ferera koji ih ima 16, a i izjednačio se sa Aleksom Korečom. Uz sve to izjednačio se i sa Rafaelom Nadalom po broju titula u karijeri u dvorani na tvrdoj podlozi.