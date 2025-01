Rodžer Federer je svestan da je učinio zlo Novaku Đokoviću govoreći ružno o njemu na početku karijere i šireći razne teorije. Držao ih se i potpirivao ih kod navijača, tako da Đoković i 20 godina kasnije oseća posledice. Svaki zvižduk je Federerov.

Izvor: Antoine Couvercelle / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković morao je da se povuče zbog povrede sa Australijan opena, a umesto da ga nagrade aplauzima, brojni navijači na mestu gde je deset puta bio šampion - zvižducima su ga ispratili sa terena. Jasno je da je to pogodilo Novaka, ponovo se našao u situaciji da mora da objašnjava da je zaista povređen, a ne kako "eskperti" tvrde da je to samo taktika kako bi omekšao svog rivala.

Nažalost, ova priča godinama prati Đokovića i seže sve do samih početaka njegove karijere, kada je tek igrao svoje prve mečeve sa Nadalom i Federerom. Odmah im je pokazao da neće poput drugih popuštati, da će igrati svom silom i da nije njihov navijač - već izazivač - njih dvojica su se okomili na njega.

Potpirivali su razne teorije o Đokoviću, huškali svoje navijače na njega ili prosto nisu radili ništa kako bi intervenisali. Posebno je tu prednjačio Rodžer Federer čija je zaostavština baš ovo što se danas dešava Noletu u Australiji, a za šta kaže da žali.

Kad je došao kraj - Federer rekao "izvini"

U dokumentarnom filmu koji je pratio njegove poslednje dane u karijeri, tokom oproštajnog Lejver kupa, Federer je priznao da nije Đokoviću odao "poštovanje koje je zaslužio". I sam je priznao da su ga Nadal i on videli kao "višak" u tom rivalstvu, što je i te kako imalo uticaj na njegov imidž u svetu.

"Mislim da ga mnogi nisu razumeli", priznaje Federer i sam se ubraja u ove ljude: "Igrao sam s njim prvi put u Monaku 2006. godine i i kada sam izlazio s terena posle pobede, pomislio sam - ovaj je samo okej. Iako je bilo priče oko njega, ja nisam bio nešto ubeđen. Nisam mu odao poštovanje koje zaslužuje zbog nekih tehničkih mana. Osećao sam da ima dobar forhend, ali da njegov bekhend nije bio tako dobar kao danas. Ali, onda je 'ispeglao' te stvari i postao čudovište od igrača".

"Bio je tip koji je došao da pokvari žurku za moje i Nadalove navijače", dodaje Federer i ističe da se između njih dvojice već bilo razvilo rivalstvo, tako da su navijači pomislili - šta će im treći tip?

Federer se pokajao, ali je bilo kasno

Iako je Đoković pokazao i te kako veliko poštovanje prema Federeru jer je došao na njegov oproštaj i pravio se da se ništa nije ni desilo, sigurno nije zaboravio neke stvari sa početka karijere kako se Švajcarac ophodio prema njemu. Sada kada Federer o tom priča, u prvi plan stavlja svoje navijače.

"Moji navijači na početku ga nisu voleli jer su govorili da ja igram sa lakoćom, za razliku od njega. Onda je došao Đoković koji ima drugačiji karakter, želi da osvoji sve po svaku cenu. Takođe, Novaka su pogađali i navijači, što je i neke odbijalo".

"Mislim da ga mnogi nisu razumeli. Ne gledajte medije i videćete kakav je. Ako ne pričamo o tenisu, ko je on? Koje su njegove vrednosti? Mislim da izuzetno brine za svoju porodicu i da je brižan", dodao je Federer čije su reči kasno stigle, pošto je šteta već bila napravljena.

Zbog Federera, Novak rekao - ja tako neću

I te kako Novak Đoković pamti bezobrazluke Rodžera Federera zbog kojih je i sam srpski teniser odlučio da postane "zver" u čistom teniskom smislu, dok je s druge strane odlučio da kada dođu mlađi teniseri - da se ni blizu neće ponašati prema njima kao što su drugi prema njemu.

Tako je postupio i kao zaštitnik prema mladom Karlosu Alkarazu, kome je pružio veliku podršku nakon što ga je na ovogodišnjem Australijan openu pobedio uprkos rupturi mišića.

I ne samo tad, pamtimo i kako je govorio o Alkarazu kome su noge otkazivale zbog grčeva protiv Novaka.

"Pre svega da kažem da mi je žao što se sve ovako dogodilo i što je Alkaraz imao problema sa grčevima. Znam kako je to, video sam koliko se mučio i želim mu da se oporavi što pre. I na mreži posle meča sam mu rekao da je mlad i da ima vremena za njega i siguran sam da će on mnogo puta osvajati ovaj turnir. Obojica smo imali problema, nisam se ni ja osećao fizički dobro, bio sam na limitu, gotovo isto kao i Karlos. Imali smo izjednačen drugi set, on ga je zasluženo osvojio, a onda je usledio taj problem i počeo je neki sasvim drugi meč".

"Trudio sam se da ostanem fokusiran, što nije lako u tim trenucim, ali sam uspeo. Drago mi je zbog toga, sraćan sam i nadam se da ću još jednom osvojiti ovaj turnir. Ostao mi je još samo jedan korak i obećavam da ću se truditi da ga napravim...", kazao je Đoković u Parizu 2022. godine, a nije morao.